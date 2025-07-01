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0056配息下修仍有10％年化！存股哥：波動屬正常…長期才是關鍵

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
0056公告本季配息0.866元，雖然金額較前一季下調，但以現價計算年化殖利率仍達10%。中央社
0056公告本季配息0.866元，雖然金額較前一季下調，但以現價計算年化殖利率仍達10%。中央社

＊原文發文時間為6月30日

0056公告本季配息0.866，雖然配息金額下降，但以今天收盤價34.62來看，年化殖利率仍預估有10%，目前收益平準金4.87、資本平準金4.59，可配息金額仍相當充足，對於配息金額下降，理解成正常波動即可，不用太過擔心。

除息交易日7/21、股息發放日8/8，我目前持有27張，本季預計領息$23,382，雖然56配息金額下降，但我手上還有第一金跟00929，8月領息金額還是可以拉到近8萬，所以我常說「強者不會抱怨環境，他們只會解決問題」。

不過在11月時還是會遇到我個人的配息小月，因為屆時只有0056+00929的股息，那就算如此，也改變不了我今年股息總值可以領超過60萬的結果，各ETF的配息、股價會波動非常正常，最終還是要看你的資產整體架構跟配置。

以前的存股人經年累月，現在的存股人存一個月，就像前陣子好幾個問00915配息下降怎麼辦？短期看配息應該是要看一整年的結果，長期看配息是至少看5年的結果，老鐵啊！你各位是在存股還是做價差？如果要價差那高股息真的不是你的第一選擇。

我個人明年的作戰方針還是沒變，預計買0056，把配息小月的現金流拉高，讓月月配現金流分佈更平均些，當然你要集中買一檔，再把股息均分12個月也沒問題，但畢竟我已經離開職場了，現金流更均衡對我來說比較有利一點。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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