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加權指數與台指期逆價差過大 反向ETF不漲反跌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（30）日重挫，理應上漲的反向型ETF，如元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）、富邦臺灣加權反1（00676R）、群益臺灣加權反1（00686R）等卻全面收跌，引發關注。

法人分析，反向型ETF昨天與大盤走勢同方向，主因台股反向ETF買的是台指期貨，但台指期昨日收漲，造成台股反向ETF不漲反跌。

市場法人表示，台股反向ETF主要是透過布局台指期貨來複製標的指數，來達到單日反向一倍台灣加權報酬指數的績效表現。然而，昨日台灣加權指數與台指期貨表現有較大幅度的不一致，昨日加權指數下跌1.4%，但台指期貨上漲0.1%，進而影響昨日反向ETF走勢。

法人指出，根本原因還是加權指數與台指期的逆價差太大了。台指期昨日上漲23點、收22,145點，與加權指數逆價差有111點之多。台指期盤中逆價差更是一度超過300點。由於投資人盤中看到逆價差這麼大時，就心想不妙，果然最後出現台股現貨急殺、台指期卻上漲的狀況，也造成台股反向ETF不漲反跌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台指期 ETF

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