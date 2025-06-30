0056季配息0.866元 法人：高股息商品面臨三大轉折

高股息ETF降息風從月配吹到季配，愈來愈多ETF下修配息金額，昨（30）日高股息始祖元大高股息（0056）公告配息金額，每受益權單位擬發配0.866元，以收盤價34.62元估算，單季配息率為2.5%。

除息交易日為7月21日，收益分配發放日為8月8日。

從元大高股息過去配息表現來看，過去一年每季都配1.07元，平均每季配息殖利率為2.88%，本季配息金額雖調降至0.866元，但估算年化配息率仍保有10%。

法人進一步指出，今年市值前200大個股息率表現，平均落在5-6%之間，過往高股息動輒10%的年化配息率並非常態。展望下半年，法人指出，台股高股息面臨到三大轉折：第一，個股息率分布在4-6%，台股高股息ETF指數息率差異小；第二，收益平準金動用標準高，收益平準金需要單位數增加達一定比率，才能動用配發；第三，市況波動，資本利得難度高，ETF僅能配發已實現資本利得，無法透過資本平準金了解資本利得配發能力。

可以觀察到今年以來，國泰永續高股息、元大台灣高息低波、元大高股息等知名季配息高息ETF都已經出現略微調降的走勢，9月將開出的群益台灣精選高息將是高股息ETF投資人重點關注的對象。

進一步來看，季季配的高息成立時間相對較長，配息頻率沒那麼頻繁也讓配息走勢也相對較平滑，因此，調降金額幅度也較小；近期隨著除權息旺季來臨，也已經看到大型的月月配ETF配息金額出現上調，研判季季配高息ETF不易出現雪崩式的調降，但會漸漸趨於該ETF所追蹤的指數殖利率表現。

昨日除了元大高股息公告配息外，還有七檔台股ETF也公告配息，包含群益半導體收益擬配0.22元、富邦公司治理擬配0.628元、富邦台灣半導體擬配0.168元、富邦台50擬配0.989元、富邦特選高股息30擬配0.1元、富邦臺灣優質高息擬配0.11元、野村趨勢動能高息擬配0.054元。

法人認為，在降息預期下，追求穩定現金流的投資需求增加。富邦特選高股息30在過去八個月已展現優異的配息能力，其以參與除息為核心目標的選股策略，切合喜好參與除息行情的投資人需求，成為替代債券商品的選項之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。