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美股ETF 淨流入101億美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近周整體股票型ETF獲資金淨流入254.6億美元，主要為美國獲淨流入101.2億美元帶動，亞洲與歐洲分別獲25.5億美元與7.5億美元淨流入，反觀中國、日本與拉美遭資金淨流出5.9億、3.5億與0.6億美元。

以伊達成停火協議，而聯準會主席鮑爾雖按兵不動，但也認為若通膨放緩、就業市場惡化，不排除提前降息，提振市場氣氛，美股創歷史新高價位，引領全球股市走強。

富蘭克林證券投顧表示，近期諸多利多推升美股突破2月中旬高點再創歷史新高價位，然而經濟面轉弱的跡象也不容忽視，且隨著7月9日美國對等關稅豁免期到期，各國關稅結果將逐一被揭示，加以美國減稅法案引發的美國政府債務擔憂恐再起，建議投資人仍應保持審慎樂觀的態度，以全方位、分散的投資組合應對，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，廣納收益機會並防禦股市漲多拉回。

股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，或是納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）指出，股市表現集中程度改善，反映企業獲利成長與較為溫和的報酬前景，使收益在總報酬中扮演的角色更顯重要，目前股市、債市及利率風險均衡，聯準會利率仍不確定性，不過官員言論已開始轉鴿。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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