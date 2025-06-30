九檔台股ETF受益人創高 高股息、科技主題型產品受青睞

根據集保戶股權分散6月27日最新統計，73檔台股ETF受益人近一周增加12,052人，總人數來到11,269,894人連續兩周創下歷史新高，今年來增加人數突破百萬來到1,044,058人。

統計顯示，包括元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息、元大高股息、元大台灣高息低波、主動群益台灣強棒、主動統一台股增長、大華優利高填息30、國泰臺灣加權正2及主動野村臺灣優選共九檔台股ETF受益人同步創高。

法人表示，觀察這九檔上周受益人增加狀況，元大台灣50ETF分拆後低價位吸引小資族進場，上周受益人數增加3.4萬人最多；配息維持新高的群益台灣精選高息，卡位配高息與除息後甜甜價的投資人買盤持續挹注，受益人數周增7,470人第二，顯示存股族持續進場撿便宜中長線布局。另外，今年新成立的包括主動群益台灣強棒等三檔主動式台股ETF受益人也持續同步創高。

九檔台股ETF受益人創新高

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，近期全球金融市場不確定性仍高，仍將持續面臨國際經貿政策與地緣政治動盪的挑戰，股市將續處於大區間行情，選股不選市還是現階段較適宜的策略，透過主動選股與靈活調整、保持彈性，可望於高波動的市場中脫穎而出。

台股長線需求其實趨勢未變，科技股長期基本面仍具吸引力，尤其是與AI伺服器、半導體、工業自動化相關等長線看好的產業龍頭股，可適度配置低基期且高殖利率傳產股。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，台股即將進入除權息旺季，除了核心長期競爭力的AI產業和個股作為主要核心，美國境內通路、製造及出口重電設備等，估計也還是可持續受惠，可多元化布局重電、美國金屬通路等相關類股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。