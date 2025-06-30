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商品型ETF成績亮眼 上半年元大S&P黃金正2漲43%居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美國對等關稅、中東戰事等讓2025上半年的金融市場動盪不安，連帶整體ETF平均下跌5%，報酬率為正數的ETF僅占16.4%，其中以商品類型、低基期的港股等相關ETF表現較出色。路透
美國對等關稅、中東戰事等讓2025上半年的金融市場動盪不安，連帶整體ETF平均下跌5%，報酬率為正數的ETF僅占16.4%，其中以商品類型、低基期的港股等相關ETF表現較出色。路透

美國對等關稅、中東戰事等讓2025上半年的金融市場動盪不安，連帶整體ETF平均下跌5%，報酬率為正數的ETF僅占16.4%，其中以商品類型、低基期的港股等相關ETF表現較出色。

根據CMoney統計至6月30日，今年以來ETF前十強依序為期元大S&P黃金正2的43.2%、元大航太防衛科技33.8%、復華香港正2的22.9%、期元大S&P黃金20.6%、富邦恒生國企正2的20.1%、期元大道瓊白銀17.7%、期街口道瓊銅16.5%、國泰日經225+U的15.4%、中信中國50正2的12.1%、元大歐洲50的10.7%。

上半年ETF表現前十強
上半年ETF表現前十強

以伊宣告停火，中東緊張局勢降溫，使黃金避險需求略有流失，不過對等關稅暫緩90日將於7月9日到期，川普經濟顧問米蘭建議延長磋商時間，關稅戰議題餘波盪漾之下，期元大S&P黃金研究團隊預料，黃金價格維持於高檔震盪。

對等關稅延後施行的期限逐漸接近，但能達成協議的國家寥寥無幾，經濟學家一再警告經濟成長趨緩及物價上漲的局面，美元走弱且聯準會可望降息，在關稅戰的背景下，各大因素皆處在有利黃金表現的一面。

不過，觀察FOMC會議結論，點陣圖顯示官員對於未來局勢看法分歧擴大，連專家都對前景茫茫，更別論平民百姓。另外，需要注意的是，一旦關稅戰、俄烏或中東局面趨緩，市場情緒將會V型反轉，漲多的黃金恐有短線急挫風險。面對未來變數頗多，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

台股市場部分，上半年下跌3.3%，其中兩檔逆勢繳出正報酬，分別為凱基優選30及元大台灣50。展望後市，凱基優選30研究團隊表示，儘管AI上中下游產業皆有表現機會，但盤面表現上預計會是輪動取代齊漲的格局。

在美國總統川普言論多變的情況下，儘管金融族群受匯率波動影響，第2季財報相對承壓，來自參與除權息的籌碼力道也會遞減，不過若市場受消息面影響震盪再起，金融股可望再度吸引避險資金進駐，因此同時具備AI概念股進攻部位與金融股防禦部位的市值型ETF，仍是接下來值得留意的投資優選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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