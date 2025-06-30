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美股攀新高、台股下半年添柴火！安聯00984A 握布局關鍵時點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美中貿易利多與美銀行壓力測試全數過關，帶動美股續攀新高；台股自4月來一路挺過川普關稅新政變數挑戰，在基本面與資金動能增溫提振下，月線、季線翻紅，如今美國部分政策有望翻多，再為下半年台股添增新柴火。

台灣ETF市場突破6兆元，主動式ETF成今年焦點新寵，安聯00984A正式登場，募集到7月2日。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，基金主打高息與成長雙策略，採取主動調整持股創造Alpha，更能靈活應對川普政策與全球變局風險。

施政廷表示，美中貿易進展與金融體系穩健的雙重利多下強勢收高，標普500指數與那斯達克指數同步刷新歷史高點，儘管盤中因美加貿易談判破裂引發震盪，但市場樂觀情緒仍主導走勢。

面對關稅新政的挑戰與變數，施政廷表示，儘管川普關稅新政如同川劇變臉，尤其是關稅政策90天豁免期即將於７月９日到期，不過最壞情境已過，而美國對中國大陸關稅大致定錨，有助穩定市場信心。

另方面，施政廷表示，聯準會稍早公布年度銀行壓力測試報告，全美22家大型銀行全數過關，顯示美銀行在經濟嚴峻挑戰環境下，仍有足夠能耐因應，為鬆綁監管及銀行提高股利掃除障礙，部分政策有望翻多，再為台股增添新動能。

展望後市，施政廷表示，美股來到新高，挹注市場更多信心，有望為下半年台股增添新柴火。考量全球資金配置來到轉折點，第3季將是布局台股的關鍵時點。

歷史經驗顯示第3季布局台股將有助於參與成長與累積息收兩大資產。而兼具高息與成長的主動式ETF不僅有機會透過精選標的獲取具競爭力股息收益，更能積極追求資本利得，在波動環境中展現其兼顧收益與價差的潛力，為投資人提供更具彈性的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 台股 ETF

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