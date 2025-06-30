高股息ETF出現「降息潮」 元大投信宣布第三季調降0056配息

元大高股息ETF（0056）今天公布最新配息，每受益權單位預估配發金額為0.866元，若用今日收盤價34.62元來估算，單季配息率為2.5%，年化配息率為10%，除息交易日為7月21日，收益分配發放日為8月8日。

根據最新公告，0056將於7月21日除息，8月8日配息入帳，目前最新淨值34.63元，前十大成分股依序為長榮、聯電、聯詠、瑞昱、華碩、中信金、台光電、華南金、陽明、長榮航。

0056在過去一年連續四季配發1.07元，平均每季配息殖利率為2.88%，不過由於台股大盤指數已在高檔，相對壓低許多高股息公司的殖利率水準，也影響到高股息ETF的配息行情，加上不少投信公司「寅吃卯糧」，股息水庫縮水之外，平準金快被配光，因此，從去年起多檔高股息ETF已陸續調降配息水準，元大投信則是在第三季加入減碼配息行列，將第三季配息金額調整降至0.866元，單季配息率為2.5%。

不過，儘管元大投信調降0056的配息，但單季配息率2.5%，年化配息率仍有10%的水準；法人分析，今年市值前200大個股息率平均落在5％～6%之間，台股高股息ETF指數息率差異小之外，由於今年的高股息ETF在配息時的「另一桶金」，即資本利得實現的難度因為市場波動大而偏高，因此0056即使降低配息水準，也不見得會使股民轉檯，甚至因為市場波動，現在不少投資高股息ETF的股民都已暫時有未實現價損，反而留下來等配息，還有現成的收入來補給，因此估計元大投信公告最新配息水準之後，規模仍會穩定不致有太多變化。

據元大投信內部對這次縮減配息的決策過程，主要評估基於「養雞是為了生蛋，不是為了殺雞吃雞肉」，且每年的高股息公司填權息的時間，都會在10月至12月，實在不宜這時硬撐著去配高息。

法人分析，高股息ETF只有每年從被投資標的所領到的息，才是確定可以拿到的，因此，有不少股息收入表面上數字好看，實際上卻拿不到，這也是先前很多業者配息縮水的原因；至於資本利得，仍要看行情波動，若行情波動大，資本利得還是有用完的一天，此時不要說高股利5%至6%的先前行情，接下來恐怕連2%至3%都沒有，因此元大投信基於配息能長久穩健的考量，此次決定第三季下調配息水準。

對於加入TISA，元大投信今日亦已收到主管機關的核准函，將推出0050和0056這二種不配息的級別的連結共同基金。其中，0050連結的共同基金規模有200多億，95%以上直接買0050，也不會額外去收管理費；據元大投信評估，0050 現在管理費0.1037%左右，打折之後變0.05%，0056則只有15個bp，將會是所有業者所提供的TISA基金商品中，管理費最低的2檔TISA基金，而且相對於不少業者有訂定從其他帳戶轉至TISA帳戶的基金數額轉換上限，元大此次則不會訂定轉換數額的上限。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。