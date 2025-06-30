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科技股F1大賽開跑 00757單日飆漲2.12%奪冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

上周科技類股費城半導體、FANG+指數分別上漲6.4%及5.98%，今年整個科技產業加速狂飆，如同《F1電影》一樣精彩；雖然台股30日表現收黑，但受惠於輝達（NVIDIA）、Meta等一系列利多消息，在台掛牌的多檔科技股ETF表現仍然亮眼；統計今日表現，統一FANG+（00757）漲幅2.12%奪冠，富邦NASDAQ（00662）、國泰費城半導體（00830）分居二、三名。

根據CMoney統計美股原型ETF漲跌幅表現，統一FANG+以漲幅2.12%居冠，二三名分別由富邦NASDAQ、國泰費城半導體拿下，四五名則依序為元大S&P500（00646）、國泰北美科技（00770）；00757為唯一單日漲幅超過2%的美股原型ETF。

投資專家表示，推升00757漲幅奪冠，主受惠於關稅不確定性的風險降低、科技巨頭利多消息頻傳，帶動科技類股表現上漲。同時，00757是由Meta、Apple、Amazon、Microsoft、Google等科技巨擘，還有影音巨頭Netflix等10位頂尖F1賽車手組成的夢幻車隊。

投資專家強調，這支「車隊」不僅速度驚人，掌握科技成長動能，更全面布局多元創新領域，為投資人帶來如同F1賽道上最強賽車手般的競爭優勢與成長潛力。

Meta大手筆投入AI領域，收購Scale AI並挖角多位頂尖AI人才，組建「超級智慧」團隊。輝達股價上周則連續五天上漲，單周漲幅逾10%，自4月低點反彈近40%。執行長黃仁勳積極拓展主權AI市場，滿足各國政府對自主AI技術需求，開拓兆美元商機。兩大科技巨頭均將AI視為未來核心戰略，透過整合人才、技術與數據，鞏固全球AI市場領先地位。

不過，投資專家也提醒，投資市場並非一路平順，透過定期定額投資，會是比較穩健的方式。

統一FANG+能夠拿下此賽事，受惠於關稅不確定性的風險降低、科技巨頭利多消息頻傳，帶動科技類股表現上漲。同時，00757是由10位頂尖F1賽車手組成的夢幻車隊，包括Meta、Apple、Amazon、Microsoft、Google等科技巨擘，還有影音巨頭Netflix等。這支「車隊」不僅速度驚人，掌握科技成長動能，更全面布局多元創新領域，為投資人帶來如同F1賽道上最強賽車手般的競爭優勢與成長潛力。

不過，投資專家也提醒，投資市場並非一路平順，透過定期定額投資，會是比較穩健的方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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