台股跌00632R跟跌？網揭「期貨追蹤＋價差校正」真相：脫鉤是關鍵

台股6月30日尾盤重挫324點，指數下探至22,256點，引發市場一片譁然。然而一名PTT網友卻疑惑發問：「台股不是大跌了嗎？為什麼元大台灣50反1也跟著跌？」這則發文瞬間引爆留言熱潮，網友一面熱心解釋ETF運作原理，一面也調侃原PO「股菜味十足」，更有人指出期貨與現貨脫鉤才是關鍵。

台股30日開低走低，台積電（2330）尾盤爆10,863張大量，下殺20元，收1,060元，影響大盤跌點約161點，拖累大盤終場下跌324點，收22,256.02點，跌幅1.44%，成交量3,542.7億元。盤面上以類股來看，航運、橡膠、數位雲端、塑膠、油電燃氣、水泥、鋼鐵、造紙等較為弱勢，另外，食品、電子零組件等較為強勢。

一名網友在PTT發文指出，台股尾盤才灌壓翻黑，理論上反向ETF應該上漲，但元大50反1卻不漲反跌，讓他不禁懷疑是否有不為人知的市場機制，誠懇請教「是不是有小白不知道的事？」。

留言區湧入大量回應，網友首先指出反1與正2等槓桿型ETF主要追蹤的是「台指期」而非現貨指數，「你可以去看台指期」、「反1和台股正2都是看期貨==」、「學起來以後可以換你教別人」。也有不少人補充ETF淨值與市場價格之間常出現短暫落差，「最後一盤來不及反應」、「價差本來就要收斂的」。

面對新手發問，部分網友展現幽默感紛紛留言「是我啦，我賣下來的」、「胖手指一下賣太多」，還有留言笑稱「黑手凹單QQ」、「外資說：我不能輸，我只能凹到賺」。也有人反問「不會有人不知道自己在買什麼吧？」對市場知識薄弱者略顯不耐。

除了期貨與ETF機制解釋外，不少資深網友延伸討論逆價差與套利操作，「今天現貨應該是賣超，期貨補空單，縮小逆價差」、「折溢價也要考慮」、「明天數字就會反映出來」。對於0050與6208的價格差異，也有網友直指「就是ETF折價的問題」、「實際上跌了只是價格還沒反應完」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。