台股ETF受益人再創新高 債券ETF受益人連五減

以伊戰爭告一段落，地緣政治風險暫除，加上聯準會態度轉鴿，上周美股在AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）領先創歷史新高激勵下，帶動那斯達克指數與標普500指數創新高。台股也在外資持續買超下，周線大漲逾500點，續創波段新高。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增1.2萬人，再創新高水準，惟高股息ETF受益人數周減1,654人。

在海外ETF方面，投資人似乎選擇在美股創高之時獲利了結，受益人數周減近1.3萬人，但隨著日股重返4萬點關卡，投資人也看好日股後市，日股ETF方面受益人微增。債券ETF受益人數連五周衰退，上周再減4,175人。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，上周以伊暫時停火，緩和中東緊張局勢，緊接著聯準會官員釋出偏鴿言論，且聯準會主席鮑爾於聽證會中的談話亦遭市場偏鴿解讀，投資人對降息預期持續升溫，激勵股市上漲。且隨後傳出美國與中國大陸及其他主要國家貿易談判可望達成協議，再為股市增添上漲柴火，那斯達克指數與標普500指數創下新高，日本股市也站穩4萬點整數關卡。然而台股在匯損陰霾下，今日表現相對承壓。

葉松炫認為，台灣為出口導向，新台幣兌美元匯率驟升，確實將影響企業獲利表現，這也會反映在即將出爐的第2季財報與半年報中；且川普尚未公布關稅稅率，也成為影響台股的不確定性。不過，隨著AI需求持續擴張，舊世代半導體市場可望在下半年回穩，半導體設備商的基本面有望觸底反彈。另外，台灣半導體供應鏈在先進製程領域領先，有較高的議價能力，可望降低匯率衝擊。若市場因關稅等短期因素出現波動，投資人可漸進布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，美股今年以來表現有逐漸「迎頭趕上」其他市場的趨勢，隨著聯準會對於降息逐漸鬆口，以及地緣政治緩解，美股四大指數不是已創新高、就是在創新高的路上。然而部分投資人仍擔憂下半年經濟前景，趁著股市創高之際調節部位，上周12檔美股ETF受益人數周減四千餘人。不過，包含掛牌不久的ARK創新主動式ETF，以及軍工、資安等主題式海外ETF，以及歐洲、日本商社等區域市場ETF、全球高股息ETF等，受益人數都逆勢成長，擠入海外ETF受益人數增量排行榜前十名。

上周投資人持續出脫債券ETF，受益人數周減四千餘人。中國信託投信基金經理人呂紹儀表示，本周美國將公布6月就業數據，受關稅政策不確定性影響，企業普遍延後招聘計畫，研判6月新增就業人數在較上月下降；失業率則可能微升，預期下半年職缺數將受關稅政策影響而持續下滑，年底失業率可能上看4.5%，市場預期，聯準會最快9月就會降息。

即將到期的對等關稅豁免，呂紹儀表示，各界普遍認為川普政府將延長豁免期，用更多的時間跟大多數國家進行談判，但仍須提防川普談話可能轉為強硬，以向各國加大施壓獲取更多利益，澆熄市場樂觀情緒，金融市場波動恐將加劇。

呂紹儀認為，當前通膨壓力受關稅影響仍未除，且相關數據顯示經濟下行風險持續上升，聯準會可望提前於9月降息，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。此外，美國政府可望調降補充槓桿比率（Supplementary Leverage Ratio, SLR），進一步增加公債市場流動性，同時可能提高銀行對美國公債的需求，有利債市後市表現。相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，投資組合仍應將債券ETF納入配置。 ETF受益人數周變化。(資料來源：臺灣集中保管結算所，中國信託投信整理。)

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