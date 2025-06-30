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台股重挫逾324點 富蘭克林華美投信：AI 需求強勁、下半年靜待轉機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

儘管台股30日因新台幣升值及美元走貶影響，開盤重挫逾150點，終場更大跌324.06點，以22,256.02點作收，跌幅1.44%。富蘭克林華美投信指出，在AI需求持續強勁、外資穩定買超及散戶信心回溫等多重利多支撐下，下半年台股仍有表現空間；尤其台積電（2330）ADR及輝達（NVIDIA）股價持續創新高，顯示全球AI產業需求依舊強勁，有助支撐台股基本面。

台股今日表現雖受匯率因素影響，但在AI需求持續強勁、外資穩定買超及散戶信心回溫等多重利多支撐下，下半年仍具投資潛力。回顧上周，台股在國際情勢緩和及資金回流推動下表現亮眼，加權指數強勢突破月線及半年線，一度站上22,580點；6月以來，台股已累計上漲1,232點，外資連續十周買超，顯示國際資金持續看好台股後市。此外，散戶信心也明顯回溫，融資餘額從4月初2,100億元的低點回升至2,252億元，反映投資人對市場前景轉趨樂觀。

富蘭克林華美投信FT臺灣永續高息ETF（00961）經理人江明鴻指出，新台幣匯率近期升破29元大關，創下三年新高，雖然短期可能影響出口導向企業的獲利表現，但歷史經驗顯示，升值過程中往往伴隨外資持續買盤，反而有利於大盤資金面。預期下半年台股將在19,000點至23,000點區間震盪整理，待美國關稅政策明朗後，可望重啟上漲動能。

基本面部分，台股展現強勁韌性。5月外銷訂單金額達579.3億美元，年增率18.5%，已連續第四個月正成長。其中，電子產品與資訊通信項目年增率分別高達27.7%及29.5%，顯示AI及高科技產業需求持續暢旺，為台股注入成長動能。

江明鴻表示，展望2025年下半年，全球經濟雖維持穩健成長，但仍面臨川普貿易政策變化及美國降息時程等不確定因素，建議投資人在下半年採取「攻守兼備」的投資策略。除了關注AI等高成長產業外，也可透過高股息ETF獲取穩定收益。投資人應選擇產業配置均衡、成分股具備ESG評估標準的ETF產品，在追求收益的同時也要注意風險分散。透過ETF投資工具，不僅能有效掌握AI、半導體等科技產業成長契機，更能在市場震盪時期獲得較佳的投資防護。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 AI

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