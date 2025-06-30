0056配息出爐！單季配息金額降至0.866元、配息率維持2.5%

元大高股息（0056）30日公告配息，每受益權單位擬發配0.866元，以收盤價34.62元估算，單季配息率為2.5%，年化配息率為10%，除息交易日為7月21日，收益分配發放日為8月8日。

觀察元大高股息過去配息表現，過去一年每季配1.07元，平均每季配息殖利率為2.88%，本季配息金額調整降至0.866元，單季配息率為2.5%，對此，法人指出，今年市值前200大個股息率表現，平均落在5-6%之間，高股息ETF動輒年化超過10%的情況非常態。

展望下半年，法人指出，台股高股息面臨到三大轉折：第一，個股息率分布在4-6%，台股高股息ETF指數息率差異小；第二，收益平準金動用標準高，收益平準金需要單位數增加達一定比率，才能動用配發；第三，資本利得難度高，ETF僅能配發已實現資本利得，無法透過資本平準金了解資本利得配發能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。