00757的弟弟來了！009811號稱美版0050 網友：還不買爆

統一投信旗下最強ETF就是當今「海外ETF股王」統一FANG+ ETF（00757），是目前股價唯一「百元俱樂部」的美股ETF。00757之所以那麼強，是因為只有10檔超強成分股當靠山。現在00757的弟弟──統一美國50ETF（009811）來了，它被稱為「美版0050」，因為成分股比市面上一些動輒100檔、500檔的美股ETF，明顯少很多，等於少了小型股當拖油瓶，更能集中火力。網友紛紛喊出：「波動低一點的00757」、「美國版的台灣50 就是美國50還不買爆」、「覺得00757太集中、00646又太分散的人可以考慮」。

00757追蹤美國FANG+指數，成分股是目前市場上唯一一檔只有10檔的ETF。且成分股檔檔都是全球的產業巨頭，包括：雲端王亞馬遜、晶片王輝達、蘋果、Netflix等，這些天王級的公司，市值通通超過台股的護國神山，在美股「牛長熊短」的市場特性下，00757漲起來很帶勁。

據00757月報顯示，截至5月底，00757一年報酬率逾兩成，兩年83.69%、三年162.16%、五年249.73%，成立6年多以來已經創造近400%報酬。

如今，00757的兄弟檔ETF──009811也將於7/9~7/11募集繳款，每股發行價10元。009811鎖定美國市值前 50 大企業，00757有的尖端科技群雄，009811一檔都不少，而且還有波克夏、禮來藥廠、好市多、VISA等橫跨科技、醫療、消費及金融的藍籌股助陣。

對於想要投資美股ETF或是手中已經有美股ETF的投資人來說，投資專家表示，00757採取追求資本成長策略，無現金配息，適合想要長期累積總報酬的投資族群。但是對於風險屬性買不了積極型00757的投資人來說，009811也追求資本利得穩健成長，而且成分股只有市值前50大的公司，持股不會太分散，現在正是審視手中其餘美股ETF汰弱留強的好時機。此外，009811有半年配息機制，也為有現金流需求的投資人提供新選擇。

至於空手者，投資專家表示，美股有「牛長熊短」的特性，投資配置要有美股資產。而且009811的選股邏輯跟台灣50一樣簡單易懂，而台股與美股走勢亦步亦趨，美國是台股供應鏈非常關鍵的源頭，美國可說是掌握終端需求與資本主導權。對喜歡0050這類市值型ETF的投資人來說，也可納入美版50ETF，搭上美股市值大者恆大的長線多頭列車。

統一FANG+（00757）、統一美國50（009811）特色簡表

資料來源：統一投信官網，記者整理

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