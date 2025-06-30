00878股價19.5元、00919為20.5塊附近！小童：行情若反轉的關鍵價

00919、00878關鍵區域在哪裡

嗨，大家好，我是小童。

前陣子分享了很多關於美國法案或是總體經濟的解讀，最近終於有時間可以來跟大家好好分享我們很久沒聊的，那就是00878跟00919的最新關鍵區域到底該怎麼規劃。

大盤看法

那首先，股市經過4月、5月的波濤洶湧之後，基本上很多的看法都要重新規劃。而這當中，我們也帶大家非常漂亮地在4月賣債轉股抄底成功，有跟到的朋友應該都非常開心。而目前經過了兩個月之後，股市也上漲不少，我也有分享現階段我已經偏於保守，甚至也減碼一些多單的部位。而這個減碼，也並不是說股市它已經轉空或不會漲了，單純只是因為目前台指的價格是逼近上方的密集成交區，同時跌破我們分享的關鍵區域，因此我選擇先適時地降低持股，入袋為安。

那為什麼我不全出呢？主要還是因為成本夠低。如果今天我的成本高的話，確實有可能會一次出清。但今天因為我們的成本是建立在4月大跌的那時候，所以我有更多應對進退的空間。也因為保有比較低的成本部位，所以後續如果加碼的話，我的成本也不會上移得那麼快。

而既然預期有可能會拉回的話，那哪邊的位置是我們可以留意的呢？

成交區觀察

首先，我們先來回顧一下四月大跌的狀況，當時就是碰到長期的密集成交區，所以止穩，並且同時搭配大量轉折跟價格轉勢的訊號，所以選擇進場。

因此，成交量分佈圖很多時候其實是可以很好地幫助我們抓到吸引價格的地方。那以目前來看，因為最高的區域已經被回測過了，所以這邊我選擇先轉往觀察次高的位置。而次高的價位也非常剛好，第一個那邊是兩萬點整數關卡的關鍵區域，第二個那邊是過去一年多以來多次轉折的地方。

那再來，第三個，目前很多的企業因為關稅的問題，所以加速拉貨，短期看起來營收表現應該都會蠻好。但我有跟幾位同業朋友聊天，其實蠻多也都認為後續會因為拉貨潮結束而讓營收轉變，進而回來打第二隻腳，所以這些原因加總起來，也是我選擇高檔減碼的原因。那當然，有可能會來，也可能不會，甚至也有機會碰到兩萬一就開始反彈都有可能。但至少我們所面臨的問題，並不是賠錢，而是賺多或賺少而已。

反之，如果你是打算做長期投資的話，那我認為不賣其實也沒關係，但請一定要依盤勢的高低去調節投入的比例。那這部分就可以使用我們之前分享過的均線搭配乖離率，在高檔的時候減少投入，趁拉回的時候勇敢佈局，這樣就可以很好地維持漂亮的成本。！

00878 00919規劃

而回到今天的主角，00878跟00919的關鍵區域，我們要怎麼規劃呢？

首先，既然我們的前提是預計會回來打第二隻腳的話，那也就表示高股息同樣有機會拉回。那拉回的位置，我們就一樣套用次高的密集成交區去抓可能的支撐位。

而以00878來看，它的次高大約是落在19.5元的位置。那這個位置也剛好是四月大跌的大量高點，以及長期的撐壓轉換區，因此初步我會以這邊當作觀察的點位。

甚至除了價格走勢之外，配息表現也是高股息要留意的重點。

以00878來看，它的收益平準金其實是非常不足，不過因為目前剛好是除權息旺季，所以可以補足投信要配息的銀彈。甚至因為股市過去高檔震盪了很久，因此這也讓00878的配息表現是開始回歸平均。那我們以平均配息來計算的話，市價買進大約可以取得5%的表現，而如果等拉回的話，則是可以增加到5.5%左右。那當然，這個差距並不是到非常大，所以我認為，如果你是真的想要以領息為導向的話，那目前慢慢佈局其實就可以了！

而00919的部分也是如此，因為目前是撞到上方的關鍵區域以及密集成交區，所以初步是跟著大盤暫時修正。而往下的話，一樣去找次高的密集成交區，那大約是落在20.5元的附近。

甚至有趣的是，00919它因為懂得投胎，發行時間剛好是大盤的起漲點，所以配息平準金的累積也造就它可以維持高檔配息的好表現。但也因為目前股市還是持續震盪，所以我相信後續它多少還是會降低配息減少壓力，因此這邊的預估10~11%，我覺得打個八折會比較合理。

00713殞落

甚至過去一直被吹捧的00713，很多人都說它多抗震、多抗跌，一定要納入投資組合，結果呢，現在不也是配息衰退、股價下跌嗎？

所以有時候，我們千萬不要去過度神化一個投資商品，而是要回歸到價位的判斷，這才是解決商品好壞的根本條件。畢竟好的商品如果你追高，買在不對的位置，那也是可能賠錢。但爛的商品如果你買的時機是對的，反而有機會能讓你賺錢。因此，學習價量分析，專注在價格走勢，我認為會比起你去追究選股邏輯跟數據回測來得更為有用。畢竟一個看的是過去的歷史資料，而另一個是放眼未來的發展。

這就好比當時在這部影片中，我就有分享，雖然00713是被大眾給神化，不過我認為45~50元的點位會更為值得觀察...

而經過一年之後來驗證，價格也是如我們當時規劃的如期抵達！

所以大家有發現嗎？基本面再好，理論再優秀，如果不懂得判斷價量走勢，那也是很容易會賠錢。而如果可以把理論跟實務給結合，那我相信一定可以少走很多的冤枉路。

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