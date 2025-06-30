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國泰台灣高股息基金上架 TISA！經理費更低、1千元就買得到

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

為提升民眾投資理財知識與資產管理意識，金管會規劃推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account, TISA）」制度，以鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資。國泰投信為首波率先響應的投信業者之一，旗下「國泰台灣高股息基金」及 「國泰泰享退2049目標日期組合基金」二檔招牌基金已於6月23日公告新增TISA級別，已於27日公告，7月1日盛大開賣。

國泰投信表示，TISA級別的基金在經理費上更加低廉，對長期投資人會更有感，皆為新台幣且不配息，中華民國之居民，包含因工作、婚姻、生活而長居臺灣之外籍人士都可申購，投資人須約定以每月定期方式扣款一定金額，個別定期定額申購約定自首次指定扣款日起，定期扣款連續24個月。國泰投信此次推出的兩檔TISA級別基金，最低申購金額都是新台幣1千元，亦可享有申購0手續費優惠，讓學生或小資族都可以輕輕鬆鬆累積未來的退休金，投資人自7月1日起即可在基富通平台申購，未來也會陸續上架其他銷售通路。

首波推出TISA級別的「國泰台灣高股息基金」和國民 ETF 00878在2020年7月10日同一日成立，兩檔各自在主動式基金及被動式ETF中都是高人氣基金產品。「國泰台灣高股息基金」由投研團隊靈活操作，具備空頭防禦性及多頭攻擊性，經理人主動式的產業調研，為投資人聚焦「競爭力強大」、「股價波動低」及「可望持續配發高股息」之個股，兼具進可攻、退可守之優勢。

另一檔新增TISA級別的「國泰泰享退2049目標日期組合基金」，則是國泰投信針對想要規劃退休目標的客戶所推出的目標日期基金，訴求投資人約當於2049年退休的族群，可簡單透過這檔基金規劃達成退休理財目標，基金會因應景氣循環位階、利率周期及風險性資產強弱勢變化，彈性運用不同特性資產，適時動態調整投資組合，積極創造增益及控制整體投組下檔風險，截至5月底，基金持續布局海內外股債資產，並以成熟市場為主，股債比約當8:2，並因應市場變化汰弱留強，以達成追求長期績效穩定增長目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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