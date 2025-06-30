00905、00878、00713三檔組月配缺點是全壓台股！現有009811解決了

之前介紹過：00905+00878+00713的月月配ETF組合，但這種搭配方式還是有缺點，那就是全壓在台股。但隨著009811募集，這個問題終於有解決方案。

009811是每年4月、10月除息，0050是每年1月、7月除息，只要把00905換成台灣50+美國50就是1、4、7、10月季季配，再加上原來的00878和00713一樣是月月配組合。0050+009811+00878+00713組合，同時兼顧台美股市值成長和股息現金流。想要資本利得多一點就調高0050+009811的比重，想要現金流多一點就調高00878+00713的比重。

有人問：「用0056+00878+00713+台積電零股不是更好？」這又變回主動投資的老路上，哪天台積電衰退變壞學生時，有足夠本事判斷換股嗎？有能力當然可以，但是會投資ETF的人，大部份都是沒能力主動投資的散戶，所以只想躺在指數上耍廢。

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