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美債ETF「破新低」…投資人不撿反而斷尾求生？股添樂：不要再幻想送分題

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台灣美債ETF今年出現大規模資金流出，投資人面臨新台幣升值、槓桿質押追繳及長期績效落後三重打擊，認賠賣壓湧現，「送分題」神話正式破滅。（路透）
台灣美債ETF今年出現大規模資金流出，投資人面臨新台幣升值、槓桿質押追繳及長期績效落後三重打擊，認賠賣壓湧現，「送分題」神話正式破滅。（路透）

美債ETF今年遭遇斷頭賣壓，台灣投資人為何出現認賠殺出的「斷尾潮」？《股添樂 股市新觀點》深入剖析，從新台幣升值、質押槓桿風險到長期績效失靈，一層層拆解背後原因，更提醒債券ETF投資人：這不是送分題，別再輕信「穩賺」神話。

台灣美債ETF出現「停損潮」 資金逆流回台成匯市關鍵

股添樂分析，台灣過去幾年大舉投入美債ETF，2022年投資40億美元、2023年65億，2024年更高達120億美元。

然而今年以來，美債卻出現35億美元的資金流出，直接反映在幾檔大型美債ETF的股東人數由升轉跌。他直言：「這也是今年台幣轉強的重要原因之一，投資人出脫美債ETF，將美元換回台幣。」

三大主因掀起殺出潮

　

1.新台幣升值

首先，最直接的殺手就是新台幣大幅升值，導致投資人不只賠價差還得吞下巨額匯損。股添樂直言：「大多數投資人根本沒想到美債ETF還得看匯率，結果今年實際上課，才知道有多痛。」

2.槓桿質押

其次，不少人受到券商鼓吹，以質押上槓桿方式加碼，原本想套利「房貸利率低、債息高」，結果一遇下跌、匯損、槓桿追繳保證金，反而房貸壓力暴增。

3.長期等不到價差

第三，從2022年等到2025年，降息、價差遲遲不來，美債表現大幅落後標普500與台灣高股息ETF，讓「送分題」信仰徹底崩壞。

美債ETF不是不能買 但必須清楚定位、別用槓桿

面對眼下低點，還能不能碰美債ETF？股添樂認為，債券ETF本質沒錯，仍具備防禦性、穩定配息優勢「但千萬不要用槓桿！想領息就別幻想價差，想價差還是該選股票型商品。」

此外，新台幣強勢時切入美國資產，長線才有機會同時賺到價差與匯差。

科技股、台股高股息反攻 不如歸去？

總結過去三年走勢，美債ETF總報酬慘輸00713、0050、00878等台股ETF，「很多投資人開始相信，還是回來買台灣高股息、市值型ETF，才有機會脫離負報酬。」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資產 美債 標普 槓桿 市值型 券商 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 00679B元大美債20年 0050元大台灣50

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