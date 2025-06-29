台股Q3投資新策略 安聯：股息打底、成長加值

近來AI、半導體等基本面與資金動能增溫，台股展望正向，加上除息高峰期通常集中在第三季，同樣是累積息收的較佳時機，第三季成為參與成長與累積息收資產的較佳時機。

主動式專家安聯投信跨足主動式ETF首檔基金00984A正式登場，募集到7月2日。安聯台灣高息成長主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）基金經理人施政廷表示，投資時間和時機都很重要，歷史經驗顯示第三季布局台股將有助於參與成長與累積息收兩大資產。

展望後市，施政廷說，半年報數據表現尚未揭曉，第二季匯市波動的實際影響程度仍有待觀察；此或將壓抑部分企業獲利表現，但就股市上，根據歷史經驗，美元表現若是相對疲軟，則對於台股的整體評價面是正向，把握第三季進場布局台股、同時掌握成長與息收投資機會更顯重要。

回到基本面，安聯投信表示，整體來說，台股2025年企業獲利持續成長，台股企業獲利成長略為下修至15.2%，各季度仍正向成長，電子股尤其是半導體和AI伺服器供應鏈是主要成長動能，科技類股預估成長28.2%。其中，半導體約成長27.5%，非半導體成長29.8%。

展望後市，施政廷建議，布局第三季，投資組合風格不再只以股息為主，而是以股息打底、成長加值的新策略；持股調整頻率以及產業組成也都將以更動態及主動方式，應對市場的波動。基於AI下半年能見度高，台灣2025年獲利有望持續雙位數成長。而兼具高息與成長的主動式ETF不僅有機會透過精選標的獲取具競爭力股息收益，更能積極追求資本利得，在波動環境中展現其兼顧收益與價差的潛力，為投資人提供更具彈性的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。