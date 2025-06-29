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高含「積」ETF 前十名績效亮眼漲逾7% 0052居冠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
成分股高含「積」量台股ETF受惠，6月以來前十強漲逾7%。。路透
成分股高含「積」量台股ETF受惠，6月以來前十強漲逾7%。。路透

台股6月受惠關稅戰恐慌降溫、美中談判取得進展、台積電業績亮眼、新台幣匯率走升，強勢站上22,000點之上；成分股高含「積」量台股ETF受惠，6月以來前十強漲逾7%。

觀察6月以來，含「積」量較高ETF績效前十名，包括由富邦科技(0052)以9.2%居冠，中信小資高價30、元大電子、富邦台50、元大台灣50、富邦台灣半導體等報酬率也超過8%，另富邦公司治理、富邦摩台、元大MSCI台灣、永豐台灣ESG也都超過7%。

投信法人表示，新台幣匯率升值帶動資金回流為這波台股行情重要推手，短線盤勢將以震盪整理及輪動墊高的方式消化壓力，人工智慧（AI）產業仍是籌碼集中度高的類股族群等。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

富邦台50ETF經理人洪珮甄指出，中東局勢和關稅戰的降溫，使市場風險情緒回歸年初水準，為股市提供良好的上漲環境。進入第3季，關稅政策對企業獲利和未來財測的實際衝擊是否浮現，以及聯準會對利率政策的最新態度，皆是市場關注焦點。

洪珮甄分析，全球前十大雲端服務供應商資本支出預期、2025全年將隨需求爆發而增長38%，成長較一個月上修達7%，意味資本支出總額將上看3,920億美元，預計需求將帶動全球AI晶片與伺服器銷售隨著新品出貨而呈現高速成長，台股AI產業鏈仍是長期成長焦點，建議聚焦成長題材市值型ETF參與新一波應用商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦 台股 台幣匯率

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