AI產業趨勢明確 美科技ETF成市場亮點 建議伺機布局

在美國總統川普促成中東停火後，避險氛圍消退，美國股市明顯出現轉強，標普500、那斯達克指數率先創歷史新高，投信法人認為，人工智慧（AI）產業趨勢明確，在重量級科技股帶頭衝之下，標普相關科技ETF吸金力強，建議伺機布局。

近期美股利空淡化，統計至上周五（27日），道瓊指數強彈，S&P500指數回到6,000點之上，那斯達克指數站上2萬點大關，費城半導體指數雖離歷史高點仍有距離，但也已創波段高點。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊表示，美國經濟穩健，儘管美國總統川普的政策多變以及地緣政治風險增加，市場終將回歸企業的基本面，川普積極推動大而美法案，以及未來去監管政策的推行，加上聯準會下半年降息機率高，有望支撐美股評價。

圖／經濟日報提供

此外，AI需求暢旺也將是支撐美國企業獲利及經濟表現的關鍵，台新標普科技精選ETF研究團隊認為，縱使美股短期高檔震盪，但下方支撐強，持續創高指日可待。觀察近一個月標普500指數11大類股表現，以科技股漲勢最佳，其次為通訊股。

尤其近期美國總統川普對外表態「關稅不是重要議題」，更激勵科技股全面反攻上漲，輝達創下股價新高。今年來科技類股的元大航太防衛科技ETF，無懼川普亂流，股價頻頻刷下新高，截至6月27日漲幅達32.5%。

投信法人分析，現今地緣政治衝突難解，美國對外政策轉向，提升各國國防自衛需求。

同時，AI科技也帶動軍備進入全面升級，如精準化防備與打擊，都應用到大量AI運算晶片，推升全球防衛產業需求顯著成長。

國防概念股除同樣具有成長性，更具抵禦景氣循環、庫存持續消耗的特性，從平衡風險角度可適時同步配置。

台新標普科技精選ETF研究團隊指出，聯準會最新利率決策會議如市場預期利率維持不變，雖經濟數據穩健，然關稅、戰爭等議題仍為不確定因素，包含Fed官員逐漸向市場釋出若關稅所造成的物價上漲僅是短暫現象，且通膨預期穩定，政策就能有調整空間，巴克萊報告建議慎防鷹派的意外降息，市場預期9、10月聯準會有機會降息，有利增添美股資金活水。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。