績效好還要便宜？專家貪心推薦投資人009803：10元布局強勢股、防禦力升級

台股歷經川普關稅轉向、科技股領漲後，市值型ETF也迎來明顯反彈。財經作家股魚在節目中指出，若想尋找「績效好、價格又親民」的台股市值ETF，近期表現亮眼的保德信市值動能50（009803）是值得留意的選項。

「又要績效好、又要便宜，投資人真的很貪心。」股魚笑說，但009803確實做到了這兩點。

他指出，以6月來看，009803的漲幅超過7%，居同類型ETF之冠，顯示其佈局的強勢股選得相當準確，成功掌握市場上攻節奏。

股魚補充，009803近期也進行了換股調整，不僅強化了整體投資組合的防禦力，還趁儲權息旺季納入具配息潛力的好股票，有機會接力推升下一波行情。

「只要用10塊左右的價格，就能參與整體台股行情。」股魚認為，這樣的進場門檻對小資族來說相當親民，值得有心布局的投資人進一步研究。

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