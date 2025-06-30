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績效好還要便宜？專家貪心推薦投資人009803：10元布局強勢股、防禦力升級

聯合新聞網／ 財經雪倫
股魚點名保德信市值動能50（009803）是近期台股市值型ETF中漲幅表現最佳者，累積漲幅逾7%，並透過換股操作納入配息潛力股，提升防禦能力與靈活性，入手價位約10元。中央社
股魚點名保德信市值動能50（009803）是近期台股市值型ETF中漲幅表現最佳者，累積漲幅逾7%，並透過換股操作納入配息潛力股，提升防禦能力與靈活性，入手價位約10元。中央社

台股歷經川普關稅轉向、科技股領漲後，市值型ETF也迎來明顯反彈。財經作家股魚在節目中指出，若想尋找「績效好、價格又親民」的台股市值ETF，近期表現亮眼的保德信市值動能50（009803）是值得留意的選項。

「又要績效好、又要便宜，投資人真的很貪心。」股魚笑說，但009803確實做到了這兩點。

他指出，以6月來看，009803的漲幅超過7%，居同類型ETF之冠，顯示其佈局的強勢股選得相當準確，成功掌握市場上攻節奏。

股魚補充，009803近期也進行了換股調整，不僅強化了整體投資組合的防禦力，還趁儲權息旺季納入具配息潛力的好股票，有機會接力推升下一波行情。

「只要用10塊左右的價格，就能參與整體台股行情。」股魚認為，這樣的進場門檻對小資族來說相當親民，值得有心布局的投資人進一步研究。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 ETF 009803保德信市值動能50

財經雪倫

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