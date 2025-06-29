Q3布局大解碼 ETF淘金 專家點名兩類商品必買

第3季雖面臨關稅談判不確定性與企業財報觀察期，但整體資金環境仍偏寬鬆，ETF有望持續吸引資金青睞。綜合ETF前五大發行商的看法，看好台股市值型與美股成長型標的具表現空間，包括元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50（00922）等15檔ETF將是下一季度優選。

彙整元大、國泰、群益、富邦及中國信託投信看法，歷經對等關稅重大衝擊，市場基於關稅不確定高峰可能已過，推動股市快速反彈，甚至挑戰新高，第3季建議將目光轉向台股市值型ETF，可以留意相關台股標的如元大台灣50、國泰台灣領袖50等。

國泰投信指出，即便有關稅戰衝擊，科技大廠AI基建布局不手軟，顯示AI應用進入落地商轉是正在發生的必然趨勢，台灣也優先受惠這波新科技浪潮，出口表現亮眼，其中更以與AI和創新科技應用相關的資通與視聽產品出口最強勁。在此背景下，建議投資人在股市中持續以AI類股為主，台灣是AI浪潮中不可或缺主角。

海外市場部分，ETF前五大發行商看法多數維持第2季相似觀點，第3季持續看好以美國為主的市場表現空間，尤其是科技股，連結的ETF有元大航太防衛科技、國泰費城半導體、富邦NASDAQ及主動中信ARK創新。

富邦投信指出，特別看好科技和成長股表現，美國科技龍頭企業無論是企業獲利還是產業前景，均較其餘美股主要指數表現強勁。除此之外，在AI、雲端運算、電動車等新興科技持續發展下，具備長期成長動能。

雖然美股評價位於相對高位，但在經濟維持成長、企業獲利展望佳前提下，美股仍具備延續上漲動能，建議作為投資組合核心配置。中長期而言，美國經濟前景和企業成長性仍領先其他非美市場，將持續吸引全球資金流入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。