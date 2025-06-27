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006208降費用＋喊分割！貼文底下留言卻狂刷：拜託改成「不配息」

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦台50（006208）宣布降費用、預告分割，卻意外掀起「不配息」留言潮。中央社
富邦台50（006208）宣布降費用、預告分割，卻意外掀起「不配息」留言潮。中央社

富邦投信日前在官方粉專宣布，旗下ETF富邦台50（006208）正式調降費用率，未來也預計啟動分割機制，力拚與元大台灣50（0050）縮小差距。不過貼文一出，留言區卻幾乎被一面倒的「不配息呼聲」淹沒，網友喊話「你只要不配息，我就買！」

富邦指出，006208的保管費與經理費將依規模調降，最低可至0.025%、0.05%區間，並強調產品具備「結構簡單透明」、「專業肯定獎項多」等優勢。

貼文還強調「大家一直問的，我們真的聽到了」，沒想到卻意外引爆「不配息」話題攻勢。

對於富邦的這波「跟進式調整」，留言中大多數網友直指核心問題根本不在費用，而是缺乏產品區隔、操作策略保守「要進攻0050，就是要不配息啦」、「006208唯一能贏的只有走不配息這條路」、「不配息才能跟0050做出市場區隔，支持不配息」、「不配息繼續投入 +1」、「配息不就左手換右手，毫無意義，不配息+1」。

不少人還點出，雖然費用率已經下調，但由於006208規模仍遠不及0050，實際費率仍不夠有感。再加上推出時機較慢、引入平準金制度等爭議，讓部分投資人感嘆「這步走得太慢了」、「富邦總是反應慢半拍」、「來不及了，現在只歐印0050」。

但也有投資人冷靜指出，006208與0050追蹤的是「台灣50指數」，本身具有配息特性，要完全取消配息可能會導致追蹤誤差「台灣人就是愛配息，不配息也會被罵」、「不如加入股息自動再投入機制，讓大家自由選擇」。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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