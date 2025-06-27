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除權旺季到！安聯00984A 雙握成長息收資產機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近來AI、半導體等基本面與資金動能增溫，台股展望正向，加上除息高峰期通常集中在第3季，同樣是累積息收的較佳時機，第3季成為參與成長與累積息收資產的較佳時機。

主動式專家安聯投信正式跨足主動式ETF首檔基金安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）正式登場，募集到7月2日。安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，投資時間和時機都很重要，歷史經驗顯示第3季布局台股將有助於參與成長與累積息收兩大資產。

展望後市，施政廷表示，半年報數據表現尚未揭曉，第2季匯市波動的實際影響程度仍有待觀察；此或將壓抑部分企業獲利表現，但就股市上，根據歷史經驗，美元表現若是相對疲軟，則對於台股的整體評價面是正向，把握第3季進場布局台股、同時掌握成長與息收投資機會更顯重要。

回到基本面，安聯投信表示，整體來說，台股2025年企業獲利持續成長，台股企業獲利成長略為下修至15.2%，各季度仍正向成長，電子股尤其是半導體和AI伺服器供應鏈是主要成長動能，科技類股預估成長28.2%。其中，半導體約成長27.5%，非半導體成長29.8%。

展望後市，施政廷建議，布局第3季，投資組合風格不再只以股息為主，而是以股息打底、成長加值的新策略；持股調整頻率以及產業組成也都將以更動態及主動方式，應對市場的波動。

基於AI下半年能見度高，台灣2025年獲利有望持續雙位數成長。而兼具高息與成長的主動式ETF不僅有機會透過精選標的獲取具競爭力股息收益，更能積極追求資本利得，在波動環境中展現其兼顧收益與價差的潛力，為投資人提供更具彈性的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 半導體

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