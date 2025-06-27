聯準會按兵不動 平衡戰術搶灘登陸

美國聯準會在6月FOMC會議中，如市場預期維持政策利率在4.25%至4.50%，這是連四次會議決定維持利率不變，並重申未來利率調整仍將視經濟數據而定，整體政策基調趨於中性。近期，市場焦點轉向中東地緣政治局勢，儘管伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽並未實質升高衝突，反而導致油價大跌逾7%，有效緩解短期通膨預期的壓力。凱基投信建議，在當前多重不確定因素交織的環境下，投資人可採用「股債雙核心配置」策略，選擇布局大型成長股與中天期公債，此策略有望平衡成長動能與風險緩衝，為投資人提供一個具韌性的長期資產配置解方。

在當前地緣政治多變日益多變的背景下，凱基美國Top股債平衡 ETF（00980T）研究團隊提供一項重要洞察，根據歷史數據分析，貿易戰期間不同存續期間的債券表現存在差異顯著。其中，在利空情境下，中天期公債仍能繳出1.4%的正報酬，顯著優於10年期與20年以上的長天期債券，後者分別為-1.8%與-2.0%的負報酬表現；此外，從波動度來看，中天期公債的波動度為2.4%，顯著低於長天期公債的波動水平，顯示其在市場劇烈波動時，具備較佳的表現彈性與風險控制能力。

平衡凱基美國TOP ETF 研究團隊表示，聯準會最新會後公布的經濟預測顯示，委員對未來利率走向分歧進一步擴大。根據預測，2025年降息預期維持在兩碼，2026年與2027年則各僅降一碼，顯示降息節奏放緩、政策利率可能在長時間維持區間震盪。經濟方面，GDP成長預期自先前的1.7%下修

至2025年1.4%，反映經濟增速放緩。同時，核心PCE通膨率的預測上調至2025年3.1%，顯示通膨壓力仍未完全解除；此外，2025年失業率預期亦自4.4%微幅上修至4.5%，反映就業市場可能面臨更多挑戰。在降息週期延長下，企業將面臨稅負壓力與就業市場調整等多重挑戰，投資人應更重視資產配置策略，聚焦能平衡風險控管與收益成長潛力的投資標的，以應對不確定的市場環境。

在當前高利率政策持續推動與市場風險交織的環境下，平衡凱基美國TOP ETF 研究團隊建議，採取股債平衡配置策略，即同時布局大型成長股與中天期美國公債，以有效應對市場波動並提升資產表現。債券部位，聚焦於存續期間較短的中天期公債，能有效降低整體投資組合對利率變動的敏感度，從而穩定資產表現。同時，股票部位則鎖定受惠於AI技術快速發展的的的大型美國企業，這些企業具備一定的增長潛力，能為投資組合帶來穩定的中長期報酬機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。