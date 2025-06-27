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0050當年被嫌80元太高？竹軒：種樹最佳時機是十年前…其次是現在

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
那年0050八十元被嫌貴，如今已經一拆四，0050還是0050，但價格早就不是當年的價位。中央社
那年0050八十元被嫌貴，如今已經一拆四，0050還是0050，但價格早就不是當年的價位。中央社

看到八年前的回顧真是感概萬千。

當年我非常努力的推廣被動投資，甚至還在許多臉書股票社團分享長期持有跟隨市場，努力推廣0050。

但是當年的氛圍是：

1.台灣上萬點了，萬點必崩，大家要常保盈泰，現金為主，什麼都是假的，落袋為安。

2.川普當選總統（第一任），美國也要崩盤了，危險呀快逃。

3.0050那個80元太高了，呆瓜才會買在高點，50才是合理價。

4.大家都聽東方先生、米粒小姐、感冒藥之類建議，紛紛買入50反避險。印象中買50反還要去簽名同意書，導致許多券商大廳人擠人。

然後就不用我多說了

台灣2017年漲幅19%，台股也沒有萬點就崩盤，一路漲破2萬點。

至於50反，再度看到20元以上價格是七劍合一（7股合併一股）的時候了。當然0050再度看到合理價，就是一股變成四股的時候。

時常在留言區看到留言這樣說：「為什麼當年我沒看到你臉書？」「當年我在幹嘛？」私訊則是更真實點：「當年我認為你這套是不行的」「當年我認為他們講的才是對的」；甚至還有人開了另一個帳號跟我說怎麼找不到我臉書，廢話！不是我封鎖你就是你封鎖我呀！

總之現在一票人認為低點的時間也過去了。那怎麼辦呢？

還是老話，最佳種樹時間是十年前，另一個就是現在，投資亦是如此。

題外話：當年買50反的，很多在2018年左右問我怎辦？我很想回你不找推薦的東方先生米粒小姐之類，找我幹嘛？

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 ETF 0050元大台灣50

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