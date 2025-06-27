做多做空皆下跌？20年美債ETF「雙殺慘劇」讓債蛙崩潰
近期市場震盪，連「最穩的債券ETF」也出現詭異走勢。國泰20年美債ETF（00687B）與其反向ETF（00689R）在6月27日竟雙雙下跌，做多跌、做空也跌，讓不少債券投資人看傻眼，社群一片哀號。
從當日收盤數據來看：
國泰20年美債（00687B）：收25.93元，跌幅0.84%，折溢價為-0.08
國泰20年美債反1（00689R）：收21.09元，跌幅0.57%，同樣折溢價為-0.08
本應方向相反的商品，卻在同一天同向下跌，引起網友極大疑問，也有投資人開始質疑：這還能玩嗎？
不少網友直言看不懂這一局，留言充滿崩潰與無奈「做多做空都跌，債蛙哭哭哭」、「先不要玩他了，讓他慢慢倒底，雖然不知道底在哪…」、「原來還有更慘的」、「大衰神～附身」、「令人傷心」。
也有網友從匯率與市場變數切入分析，或轉向哲學式發言「美元弱勢」、「賠的是匯率而已？」、「有夠垃圾 直接買TLT好了」、「不能疑美的世界……」、「欠錢最大的世界……」、「雜質和其餘人口的世界……」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言