做多做空皆下跌？20年美債ETF「雙殺慘劇」讓債蛙崩潰

近期市場震盪，連「最穩的債券ETF」也出現詭異走勢。國泰20年美債ETF（00687B）與其反向ETF（00689R）在6月27日竟雙雙下跌，做多跌、做空也跌，讓不少債券投資人看傻眼，社群一片哀號。

從當日收盤數據來看：

國泰20年美債（00687B）：收25.93元，跌幅0.84%，折溢價為-0.08 國泰20年美債反1（00689R）：收21.09元，跌幅0.57%，同樣折溢價為-0.08

本應方向相反的商品，卻在同一天同向下跌，引起網友極大疑問，也有投資人開始質疑：這還能玩嗎？

不少網友直言看不懂這一局，留言充滿崩潰與無奈「做多做空都跌，債蛙哭哭哭」、「先不要玩他了，讓他慢慢倒底，雖然不知道底在哪…」、「原來還有更慘的」、「大衰神～附身」、「令人傷心」。

也有網友從匯率與市場變數切入分析，或轉向哲學式發言「美元弱勢」、「賠的是匯率而已？」、「有夠垃圾 直接買TLT好了」、「不能疑美的世界……」、「欠錢最大的世界……」、「雜質和其餘人口的世界……」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。