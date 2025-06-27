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科技股震盪下的防護罩？葉芷娟：00965航太防衛ETF表現亮眼、兩特色曝光

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
4月股災期間，00965追蹤指數跌幅僅11%，優於S&P500與NASDAQ，同期反彈幅度達29%，展現成長性與防禦力兼備的特性。中央社
4月股災期間，00965追蹤指數跌幅僅11%，優於S&P500與NASDAQ，同期反彈幅度達29%，展現成長性與防禦力兼備的特性。中央社

主題型ETF百花齊放的投資時代，該如何找出具防禦力又能穩健成長的標的？財經主播葉芷娟近日在節目《30+的財富成熟之道》中分享了對元大航太防衛科技ETF（00965）的深度觀察，指出這檔ETF不僅是2024年以來的績效冠軍，也具備兩大核心優勢，有望成為投資組合中的「防空洞」。

主題型ETF是「拼盤」　大盤型是「高湯」

葉芷娟以火鍋作為比喻，形容資產配置中，大盤型ETF是穩穩打底的高湯，而主題型ETF則像是加料的海鮮或和牛拼盤，能增加風味與成長爆發力。

她建議穩健型投資人可採7成大盤、3成主題的配置，積極型則可採5比5平衡。

而00965，就是一檔聚焦在全球航太與防衛科技的主題型ETF。該ETF追蹤的指數——NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，在今年4月股災期間表現穩健，跌幅11%，優於S&P500的12%與NASDAQ的13%；而後自低點反彈至5月底，報酬率達29%，與科技股漲幅相當，顯示其成長與抗震能力並存。

國防ETF三大產業優勢

葉芷娟指出，航太防衛產業之所以值得關注，有三大關鍵：

1.地緣政治長期緊張、國防預算提升

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所資料，2023年全球國防支出達2.7兆美元，預計2025年挑戰3兆美元、未來更可能上看5兆美元，國防支出成為不可逆的長期趨勢。

2.技術門檻高、極難複製

航太國防科技領域涉及晶片、衛星、無人機與整合系統等尖端科技，普遍由少數具備高度研發能量的企業主導，因此被譽為「科技界的奢侈品」。

3.訂單能見度長、現金流穩定

例如F-35戰機的生命週期可達50年，許多企業的訂單排程長達10至30年，像是洛克希德馬丁旗下的系統便擁有跨世代的長期交付期，營收具高度預測性。

全球夢幻隊成分股 美日韓台齊聚

00965目前規模約百億，日均成交量5,000張以上，屬於流動性良好的主題型ETF。前十大成分股包含：

日本三菱重工、NEC

南韓：韓華航空航天

美國：洛克希德馬丁、雷神、波音

台灣：台積電、漢翔

歐洲：萊茵金屬、貝宜系統等

此外，00965的地區配置不再集中美國：截至5月底，美國與日本各占約32%，南韓19%、台灣5%，代表亞洲勢力正逐漸壯大，形成亞太與歐美供應鏈的共同布局。

報酬風險比高達1.9 勝過科技股

00965追蹤的指數近五年年化報酬為29.9%，波動度為16.8%，報酬風險比為1.9，優於NASDAQ綜合指數，代表「承擔相對小的風險，能取得更好的報酬」。

資產配置建議：科技是雷射槍 國防是防護罩

葉芷娟表示，過去投資人常以科技主題ETF為主，但若遇上AI泡沫或修正，資產波動大。而國防產業的長期訂單能成為穩定支撐，「科技股是雷射槍，航太國防是防護罩」，兩者結合，才能攻守兼備。

目前00965漲幅已大，她建議投資人可採取定期定額方式進場，分散風險、長期參與航太國防的成長紅利。

◎本文內容已獲 葉芷娟 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 成分股 台積電 主題型 三菱 NASDAQ F-35 ETF 00965元大全球航太與防衛科技

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