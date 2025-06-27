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市值型ETF大對決！0050分割帶頭衝、006208急追調費 柴鼠兄弟一次比給你看

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
0050分割後人氣大爆發，單週新增逾10萬人；反觀006208受益人數持續下滑，定期定額也出現減少跡象，雙方人氣差距正在拉開。中央社
0050分割後人氣大爆發，單週新增逾10萬人；反觀006208受益人數持續下滑，定期定額也出現減少跡象，雙方人氣差距正在拉開。中央社

ETF市場競爭白熱化，柴鼠兄弟在最新影片中針對台股市值型ETF進行全面PK，重點比較元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）的費用、人數、規模與成分股差異。

0050先拆股再降費 半年暴衝1800億

0050自宣布調降費率、進行一拆四分割後，人氣與規模雙雙上升。截至6月20日，資產規模達6,301億元，較年初增加超過1,800億元。受益人數在分割後首週激增，達121.3萬人，為全台ETF之最，定期定額人數同樣居冠。

006208終於出招！費用比照0050 也新增分割條款

006208則在6月24日宣布調降經理費與保管費，並新增分割條款。目前費率完全比照0050，但因規模尚未達第三階段，實際費率約為0.1212%，仍高於0050的0.104%。影片中推算若未來分割，依股價推估可能為一拆二或一拆三，但未明言一定會發生，僅列為可能性。

市況與人氣差異持續擴大

股價方面，0050分割後約在47元，而006208仍在110元左右，價格差距擴大。截至6月20日，0050的價格約為006208的2.3倍。人氣部分，006208受益人數則從高峰略有下滑，目前面臨70萬保衛戰。

市值型ETF的資產分布集中 0050與006208占比近九成

目前16檔市值型ETF合計規模約一兆元，0050與006208合計占比高達8,685億元，顯示市場集中度極高。第三名為國泰台灣領袖50（00922），資產規模331億元，已超越富邦台灣半導體（00892）的310億元，顯示市場格局正逐漸變化。

成分股結構與台積電權重差異

多數市值型ETF的第一大持股為台積電，0050的占比高達57%至58%，006208亦大致相同。若希望降低單一持股集中度，可考慮聯邦台精彩50（009804），其台積電（2330）權重設有30%上限。另有如富邦旗艦50（009802）完全不含台積電，前五大合計僅約三成，也是一種分散策略。

柴鼠兄弟總結觀點：需求不同、選擇不同

影片最後總結，不論是選擇單一標的或多檔搭配，市值型ETF的選擇應根據個人需求與偏好出發。強調仍應遵守「分批進場、分散配置、不ALL IN、不使用槓桿」的原則，面對變局頻繁的市場，才能穩健因應。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權改寫，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

成分股 市值型 台積電 半導體 ETF 009804聯邦台精彩50 009802富邦旗艦50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 006208富邦台50 0050元大台灣50

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