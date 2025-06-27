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00830本來預計要買一千張…最後僅幾百張！陳重銘後悔：再大跌要砸鍋賣鐵

聯合新聞網／ 綜合報導
00830強勢！費半指數兩月飆漲逾6成，國泰費城半導體ETF漲幅稱霸原型ETF第一，搭上輝達、博通、台積電等AI強勢股，陳重銘悔「當初這跌勢要砸鍋賣鐵進場」。中央社
00830強勢！費半指數兩月飆漲逾6成，國泰費城半導體ETF漲幅稱霸原型ETF第一，搭上輝達、博通、台積電等AI強勢股，陳重銘悔「當初這跌勢要砸鍋賣鐵進場」。中央社

觀察自4月股災以來至昨日原型ETF價格漲幅前五名，國泰費城半導體（00830）以41.91%榮登原型ETF第一名，亦刷新自身近兩個月收盤價新高，其次是國泰數位支付服務（00909）則以40.67%居於亞軍，也是唯二漲幅突破40%的ETF；三至五名則依序為兆豐洲際半導體（00911）、台新日本半導體（00951）及中信日本半導體（00954）。分析師表明，AI應用受全球關注，不論是大型規模雲服務企業及主權國家，皆對其展現強烈需求，未來再創高可期。

輝達股價連日創高，帶動美股昨日全數收紅，市場傳出對等關稅有機會延後的風聲，進一步減輕關稅政策壓力，並且聯準會看好美國降息前景。不敗教主陳重銘今早便在Facebook分享，費城半導體指數上漲到了5,541點，相比4月股災時費半指數最低才3,388點，2個月多一點漲了63.5%，漲幅驚人。強調自己在對等關稅衝擊初期就已在直播時表明自己要佈局1000張00830，雖然最後也只買了幾百張，也讓陳重銘悟出以後碰到這種大跌，要砸鍋賣鐵來籌措資金的道理。

貼文一發隨即引發網友紛紛討論，「聽您的買了一張00830，帳面小賺五千多」、「我也買在30(指00830股價)，爽」，也顯見台灣人不怕帳上損益，更怕錯過逢低布局機會，只有展現貪婪才有機會從瞬息萬變的股市中危機入市獲利。ETF投資專家表示，國泰00830是全台首檔追蹤費半指數的ETF，持有約12%的輝達，一次網羅30家引領全球科技發展的龍頭企業，包括ASIC龍頭廠博通、晶圓代工龍頭台積電及HBM領導廠美光，精準布局AI產業鏈，適合投資人在科技股上攻明確期間搶進；目前輝達、博通等強勢AI龍頭不斷刷新自身股價新高，且博通更被海外分析師點名ASIC需求看俏紛紛搶買，且有望擴散漲幅到其他半導體類股之上，大多頭趨勢再起，投資人此時更應該展現積極，及早搭上AI成長順風車。

04/07~06/26原型ETF價格漲幅TOP 5

資料來源，CMoney，2025/06/27。
資料來源，CMoney，2025/06/27。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 對等關稅 台積電 半導體 ETF 00954中信日本半導體 00911兆豐洲際半導體 00830國泰費城半導體

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