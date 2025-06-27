00830本來預計要買一千張…最後僅幾百張！陳重銘後悔：再大跌要砸鍋賣鐵

選擇怎麼用錢，怎麼投資當然可以有自己的理由，所以沒有絕對的對錯。（例如，最極端來說，有人如果覺得詐騙集團給他的情緒價值很高，被騙也不後悔，那也ok） 那什麼叫誤導或錯誤呢？並不是這個答案本身是錯的（

2025-06-27 10:27