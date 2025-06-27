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00961首配恐「很可觀」…資金卡位搶吃溢價豆腐？可望超越00919當年

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF再吸金！00961配息在即、年化率上看13％引爆買氣。中央社
高股息ETF再吸金！00961配息在即、年化率上看13％引爆買氣。中央社

受以伊戰爭停火、輝達股東會釋出好消息影響惠多，各類股行情帶動下，台股昨開盤開低走高，終場收在22,492.34點，各指數部分台灣五十與台灣店頭開紅盤，唯高股息部分走跌坐收。

攤開昨高股息ETF漲幅來看，復華富時高息低波（00731）、 FT灣永續高息（00961）、元大高股息(0056)上漲，其餘群益台灣精選高息（00919）因除息結束、國泰永續高股息(00878)皆微幅下跌。

分析師認為Q2季尾全球局勢震盪，台股抗壓性相對強韌，因此仍看好台股走勢。以投信佈局來看，前一週總結聚焦在高股息ETF吸金有228億元，顯見資金湧入「收益」方向。統計6月16日至20日，投信佈局台股ETF走向，雖然台股ETF資金淨流出108.2億元，但00919除息效應使高股息ETF吸金228億元，相較於前週增加百億元，凸顯投資人在大環境波動度高時，對穩定現金流的偏好提高。

理財專家強調，投資高息ETF除「掌握配息周期」，了解ETF的配息頻率與時間，提前在低溢價時布局外，也要「分析成分股結構」，選擇預估配息率占比較高的ETF，配息較具持續性。

研究群益台灣精選高息ETF的歷史數據顯示，每當基金公告配息後到除息前這段期間，ETF市價常會高於淨值而產生溢價。專家建議，投資高息ETF的關鍵在於「提前部署」，應把握配息公告前的時機進場，因為這時ETF的市價較貼近淨值，不僅能以合理價格買進，也能確保預期的投資報酬率。

近期市場高度關注00961即將公告的首次配息。根據歷史表現分析，基金首次配息若有「累積期」，往往能帶來較高報酬。00961成立至今已近8個月，市場預期其首配年化配息率有機會超過13%，甚至超越00919當年的首配水準。

近期00961已調整成分股結構，特別增加航運股權重至25%；昨日除息、每股配發現金股利34元創史上新高的華碩(2357)，也為其前五大持股之一、占基金權重約6%，為配息增添動能。

今日00961開高走高，截至10:30分上漲至9.29元，挑戰近期新高。市場預估年化配息率上看13%，投資人趁配息前提前布局，預期心理推升買氣，反映市場對高息題材的關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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