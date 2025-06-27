買0056風險就會比0050小且相對抗跌？Ffaarr：其實是心理偏誤
選擇怎麼用錢，怎麼投資當然可以有自己的理由，所以沒有絕對的對錯。（例如，最極端來說，有人如果覺得詐騙集團給他的情緒價值很高，被騙也不後悔，那也ok）
那什麼叫誤導或錯誤呢？並不是這個答案本身是錯的（例如買0056）而是你教大家選它的理由或推論有錯誤。
例如，讓人誤以為高股息就一定跌得比較少、風險比較小，讓人誤以為拿配息就等於賺錢，讓人誤以為買0050就不能好好享受人生要一直存，還有只是心理偏誤的零成本，高股息迷思太多了，也不限於是誰講的，這裡就不一一舉例。
當一個人的選擇過程，夾雜了誤導的訊息觀念時，就很可能選擇了其實不是自己真的想要的東西或方法。這才是問題所在。
我也常講，一個人如果充分了解高設息的缺點，也明白很多流行的觀念其實錯的或是心理偏誤，但還是想買，那也沒啥不對。但如果是帶著誤會去買，哪天跌50%，配息減少，或長期錢不夠用的時候就會後悔。
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