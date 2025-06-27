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182張→200張→400張！00919存股族曝：年底前拚滿200張

聯合新聞網／ 阿愷存股
00919目標200張、年底總持股拚破400張，存股族靠股息再投入穩穩滾出自由。中央社
00919目標200張、年底總持股拚破400張，存股族靠股息再投入穩穩滾出自由。中央社

我的00919目標：200張

前幾天查了一下，00919的資產規模還是在4000億附近遊走，雖然股市漲跌難免，但它的規模、人氣與穩定性，還是讓我對這檔ETF有信心。

最近我就在想，與其等低點，不如先定目標。

所以，我給自己一個新的存股里程碑：目標：00919累積200張！

七月股息入帳預計13萬

這次七月，00919的股息將入帳約13萬元，再加上目前手上已有的資金，要再買個10張不是問題。

這就是股息再投入的威力，讓每一季都能往目標更近一步。

接下來還有第三季、第四季

00919是季配息ETF在10月、明年1月都還會配息，只要持續投入、持續滾動，年底前買進剩下的8張，其實是完全做得到的。

我是靠：

每月儲蓄

每季股息再投入

再加一點點耐心與時間

慢慢買進、穩穩累積，終究會達成自己的財務節奏。

年底達成200張，只是個開始，最終目標，是用這些股票，換來每月穩定的現金流、和選擇人生的自由。

另外，金融股今年也有配股，年底預計可以再多拿到 2 張股票，所以總持股有機會在年底前突破 400 張以上，這就是 再投入＋複利的威力，靠紀律慢慢滾出來。

為什麼選00919？

00919的選股邏輯是我喜歡的類型

以「高股利率」為主要指標

搭配「市值、流動性、獲利能力」

精選出40檔成分股

每季配息、現金殖利率水準穩定

它不是報酬最高的ETF，但對我來說，是值得長期投入的工具。

每一次再投入，每一張慢慢累積的張數，都是為未來鋪路。

我不急著一口氣買滿，因為我知道，時間和紀律才是存股最強的槓桿。

目前：00919共182張

目標：200張（還差18張）

年底總持股預估破400張（含金融股配股）

◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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