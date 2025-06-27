吸晴！全台首檔市值型主動式ETF 持股策略

野村投信表示，電子產業整體2025年出貨量預估年增率將維持成長，AI主流地位不變，有望成為今年下半年推動台股關鍵催化劑。展望後市，野村投信持續看好台股的潛在反彈動能，台積電（2330）等受惠AI浪潮之供應鏈企業將成引領盤勢主軸，為科技股提供長線支撐，今年下半年建議投資人透過市值型主動式的操作策略協助投資人抓住AI強勢股，搶搭下一波AI趨勢財。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）基金經理人林浩詳表示，近期全球貿易雜音頻傳，消費性電子產業持續低迷，成本上升與需求減少壓抑成長動能，營運壓力持續升溫。然而在整體疲軟之際，具趨勢性的創新題材也悄然浮現，為市場注入轉機，其中最受矚目的亮點之一，便是蘋果(Apple)預計於2026年量產首款摺疊式iPhone，從過去經驗來看，蘋果一向擅長的整合體驗與品牌力重新定義產品，搭配其供應鏈整合能力與iOS生態系優勢，在技術成熟後才進軍市場，台灣供應鏈亦同步受惠，蘋果(Apple)關鍵的摺疊軸承零組件預期將由富世達（6805）、兆利（3548）、新日興（3376）等台廠供應，三家皆具備多年軸承設計與量產經驗，並已成功打入華為、OPPO等摺疊機供應鏈，在水滴鉸鏈等結構技術領域具領先優勢，台廠有望憑藉技術與品質優勢搶下關鍵訂單，進一步強化全球供應鏈話語權，近期相關個股皆已開始反映利多預期而上漲，顯示市場資金正積極卡位核心受惠族群。

林浩詳分析，儘管科技題材持續發酵，外部變數仍不容忽視，尤其是近日美國空襲伊朗導致中東局勢升溫，若伊朗報復封鎖荷姆茲海峽，恐進一步推升油價、壓抑消費信心，進而衝擊科技股。同時，7月9日對等關稅豁免期屆滿等不確定因子亦增添市場風險，在此情況下，投資人宜採主動式ETF投資策略，聚焦具長線趨勢與成長確定性的市值型標的，卡位下一波技術轉折帶來的投資機會。

近期AMD發表新款AI晶片MI355X，性價比與效能上全面領先，相較B200，MI355X更適用於大語言模型推論與邊緣AI布局，市場也迅速反映其潛力。從供應鏈視角觀察，林浩詳指出，儘管AMD與NVIDIA在台灣的核心夥伴大致重疊，但AMD在測試的京元電（2449）、穎崴（6515）；高速介面的祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）；主機板的華擎（3515）、技嘉（2376）與散熱的雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等環節的台廠參與度更高，NVIDIA則是在CoWoS先進封裝與高階伺服器整合上領先，但無論如何，隨著AI市場從訓練階段發展至推論階段，台灣產業鏈都將迎來更寬廣的成長機會。

林浩詳表示，這股AI巨浪將持續擴散，考量到台積電對指數的巨大影響力，投資人目光不妨從中延伸，關注其他營運狀況良好、獲利穩、體質佳的績優大型股，隨著AI迎來百花齊放新局，市值型ETF的投資價值再度被市場重視，對於市值型投資人建議加入「主動選股」可望掌握護國神山的成長潛力，同時兼顧發掘其他質優的潛力股、有助讓市值型ETF投資產品更具差異化及前瞻性，將是下半年投資不可或缺的一環。將於7月1日至4日募集的野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）不僅是可鎖定市場多頭走勢，也能同時掌握台股市場「量」與「質」優質標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。