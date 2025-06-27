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00918配多少非重點…高填息才最重要！不敗教主：00940「投降輸一半」

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
陳重銘表示00918「高填息率」與資本利得優勢，不只配息穩、還能賺價差，對比00940除息旺季才撐得起0.04元。中央社
陳重銘表示00918「高填息率」與資本利得優勢，不只配息穩、還能賺價差，對比00940除息旺季才撐得起0.04元。中央社

恭喜00940投資人，7月配息會增加0.01元到0.04元，開心嗎？終於擺脫0.03了，但是可以擺脫多久呢？

先說為甚麼會增加，因為現在是台股的除權息旺季，00940終於拿到成分股的配息了，所以手頭上寬裕了一點！看看去年7月一開始是配0.05元喔，就是除權息旺季。

但是除權息旺季通常在8月底就結束了，後來00940的配息就一路縮水，今年會是一樣的劇本，因為成分股多是集中在6~8月配發股利。

股神裡面除了發哥演得好之外，大傻的那一句「投降輸一半」，也是膾炙人口的。人總是會犯下錯誤，成龍就犯了「全天下男人都會犯的錯」，我也有點想去犯，不然我就不是男人了？

吃飯會咬到舌頭，游泳會嗆水，股票大家都會買錯，這時候就要「投降輸一半」，即時止損並開啟新的機會。

投資股票就是用數據說話，看看00918不論是在殖利率、資本利得、配息報酬、總報酬，全部都大幅領先00940。

00940只有在規模領先00918，表示大多數的人都買錯啦！

00918上市兩年半，總報酬率飆86%、配息連8季破3%，不僅抗跌還很會賺，今年更是資金、受益人數同步大爆發，可以說是「醜小鴨變天鵝」。

00918為何這樣猛？因為指數設計優秀，成分股「給力」啊！

00918強調「高填息率」：拒絕「左手換右手」的真實力，看看股價從上市的15元成長到21.74元，有賺到價差就表示有填息。

反觀00940，股價從10元滑落到9元，你是領到股利卻賠價差，沒有填息根本沒賺。

高股息ETF多如過江之鯽，但是股利多寡不是重點，「高填息率」才最重要的。所以00918在設計之初，就將「高填息率」納入指數的精髓裡面，這才是重中之重。

00940配發0.04元，不要開心得太早，因為除權息旺季很快就要結束了。每個人都會買錯股票，重點在於趕快修正錯誤。

00918用各種數據證明了它的優異性，配息率、資本利得、總報酬更是大贏00940。投資股票就是要賺錢，當我買錯股票時，我最少會「投降輸一半」，賣掉一半來減輕壓力，並重啟另一個美好的開始。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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