高股息ETF商品 抗震

2025年上半年加權報酬指數下跌約1.3%，觀察台股ETF表現，平均下跌3.2%，共計有21檔表現贏過大盤，占比28.7%，其中，前六強更是繳出正報酬，表現相當亮眼。

展望後市，法人認為，第3季行情震盪機率高，可以適度布局高股息ETF抗震，逢拉回可以布局市值型以及科技型ETF。

根據CMoney統計至26日，今年繳出正報酬的ETF有國泰股利精選30（00701）、元大MSCI金融、中信成長高股息、元大高股息、凱基優選30以及大華優利高填息30等，漲幅介於0.09%至4.5%間，領漲的ETF集中在高息、金融族群上，同期間金融保險類報酬指數上漲2.8%，表現也贏過大盤。

進一步來看，統計至6月20日，元大MSCI金融100%投資金融股、國泰股利精選30布局金融股超過六成、凱基優選30持有金融股比重在四成之上，是台股ETF中含金量的前三高。

國泰股利精選30經理人游日傑表示，去(2024)年14家金控獲利達5979.79億元，較前一年大幅增長63.70%，今年股利政策表現亮眼，雖然近來因匯率因素股價略有波動，但優質的金融股避險得宜，實際上影響沒有投資人想像中的大。

國泰股利精選30經精選財報獲利佳且股利發放穩定、股價波動度低的個股，成分股中含有逾六成金融股、約兩成的通信網路，以及食品等內需產業，預期迎來豐富活水，另鄰近7月關稅緩徵到期日，受川普關稅政策影響較低，具備一定的抗震能力，後市展望正向。

兆豐電子高息等權研究團隊指出，儘管面臨7月關稅暫緩期屆滿、地緣政治、第2季提前拉貨效應可能造成下半年旺季不旺，且經濟成長率下修1%增加獲利壓力等不確定因素，但中東局勢趨緩及聯準會降息預期帶來正面動能，加上台積電強勁買盤推升指數在22,000點築底，及籌碼結構健康、融資餘額探近五年低位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。