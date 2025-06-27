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三檔台股ETF 換成分股

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

臺灣指數公司昨（26）日公告包含復華台灣科技優息（00929）、兆豐電子高息等權（00943）、中信上櫃ESG 30（00928）共三檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自6月26日交易結束後生效（亦即6月27日起生效），三檔ETF合計規模為1,657.38億元。

復華台灣科技優息追蹤特選臺灣上市上櫃科技優息指數，指數定期審核生效日（含）起設有八個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在八個交易日內調整，此次40檔成分股中新增及刪除各17檔。

兆豐電子高息等權追蹤特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數，指數定期審核生效日（含）起將設有三個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在三個交易日內調整，此次50檔成分股中新增及刪除各19檔。

中信上櫃ESG 30追蹤特選上櫃ESG 30指數 ，此次30檔成分股中新增及刪除各一檔。

彙整三檔ETF新增及刪除股，同時被兩檔ETF納入的有仁寶、美律。

至於被兩檔ETF刪除的有聯發科、晶技以及台郡。中光電則被一檔納入一檔刪除。

值得一提的是，華碩近日股價波動較大，引發市場熱議是因規模超過1,600億元的復華台灣科技優息換股所引發。

華碩於26日除息，每股配發現金股利34元，而復華台灣科技優息搶先在公告日前就於24日就先納入華碩，持有華碩7356張，權重占比3.3%，一日衝至第九大持股；25日再加碼，升至13,284張，權重占比5.6%，升至第六大持股，概算股息部分，復華台灣科技優息可進補約4.51億元。

26日復華台灣科技優息對華碩持有張數再提升至14,464張，權重占比達5.6%。

復華投信因此提出聲明，指出成份股漲跌幅為市場供需結果，若市場站在買方者居多，則可能造成個股價格上揚。

兆豐電子高息等權在本次調整後，新增通信網路業及資訊服務業；調降半導體業及電子零組件業。

主要布局的產業仍以半導體、電腦及週邊設備、電子通路、電子零組件業為主。

兆豐電子高息等權研究團隊指出，下半年展望呈現「區間整理、AI概念主導」的走勢，建議投資人採「逢低布局、避免追高」策略，聚焦基本面良好的AI相關標的，預期第3季修正後第4季有望反彈，年底前AI概念股將更易吸引資金關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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