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美股ETF 績效大補血

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
AI指標股輝達股東會報佳音，推升股價再創新高，同期間恐慌指數（VIX）創波段新低，促使資金重回科技股等風險性資產，增添股市多頭動能，也讓美股ETF績效同步補血。路透
AI指標股輝達股東會報佳音，推升股價再創新高，同期間恐慌指數（VIX）創波段新低，促使資金重回科技股等風險性資產，增添股市多頭動能，也讓美股ETF績效同步補血。路透

AI指標股輝達股東會報佳音，推升股價再創新高，同期間恐慌指數（VIX）創波段新低，促使資金重回科技股等風險性資產，增添股市多頭動能，也讓美股ETF績效同步補血，建議可透過聚焦成長題材的美股市值型ETF分散風險。

根據理柏資訊截至25日的統計，自4月8日美股低點反彈以來，美股一般型ETF當中以聚焦科技或成長題材的標的，如野村美國研發龍頭（00971）、富邦NASDAQ、中信NASDAQ、復華S&P500成長漲幅達兩位數最為突出。

野村投信表示，對等關稅的發展方向仍混沌不明，美國透露不排除「有條件的延長」，電子產業整體2025年出貨量預估年增率將維持成長，AI主流地位不變，有望成為2025下半年推動台股關鍵催化劑。

富邦投信股權投資部主管謝育霖表示，由美國第1季財報公布顯示標普500獲利年增約13%，且企業獲利優於市場預期比率更高於長期均值，獲利亮眼的表現主要來自AI科技需求成長動能之貢獻，AI需求讓美國記憶體大廠業績亮眼，後續關鍵科技股營收獲利能否帶動基本面突圍將成市場關注焦點。

復華美國S&P500成長經理人吳允翔分析，根據最新聯準會會議記錄顯示，關稅帶來的通膨與景氣擔憂有所緩和，此外，美國景氣短期增速並未明顯放緩。高頻數據顯示，美國第2季GDP增速可能回升到2~3%的正常增長範圍。

輝達股價25日創新高，市值來到3.76兆美元，再度超車微軟登上市值龍頭寶座。

美國華爾街分析師看好輝達受惠下一波AI黃金浪潮，股價及市值有望再締新猷。

吳允翔表示，隨風險情緒回穩、AI蓬勃發展利多，預估後市資金焦點將重回具高成長潛力的科技創新題材。

展望後市，綜合保德信全球藍籌ETF黃相慈、安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，隨著AI等科技產業席捲全球，但近期川普關稅新政90天大限將至，建議布局第3季，投資組合風格不再只以股息為主，而是以股息打底、成長加值的新策略；持股調整頻率以及產業組成也可透過被動或主動方式，應對市場的波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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