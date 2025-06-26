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安聯00984A限時火熱募集 鎖定第3季台股行情新動能

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

主動式專家安聯投信正式跨足主動式ETF，首檔基金安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）隆重登場，即日起至7月2日募集。面對美國川普關稅新政90天寬限將至，市場的不確定，更凸顯靈活因應金融環境的重要性，聚焦高息成長雙策略的主動式ETF有望成為迎接第3季布局台股的新利器。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，愈波動愈需要主動；隨著全球金融市場發展更趨成熟及投資工具多元化，主動式ETF快速成長，聚焦策略也從被動式高股息ETF、朝向高息成長主動式ETF發展。

施政廷表示，第2季以來台股歷經美國關稅新政的極端洗禮，但在美國總統川普所祭出的關稅豁免，儘管尚未底定，最壞情境過去，加上基本面迄今受關稅影響仍有限，隨著資金動能和投資信心回溫，台股呈現驚驚漲格局。

隨著川普關稅新政90天大限將至，展望後市，施政廷建議，布局第3季，投資組合風格不再只以股息為主，而是以股息打底、成長加值的新策略；持股調整頻率以及產業組成也都將以更動態及主動方式，應對市場的波動。

施政廷表示，AI下半年能見度高，台灣2025年獲利有望持續雙位數成長。而兼具高息與成長的主動式ETF不僅有機會透過精選標的獲取具競爭力股息收益，更能積極追求資本利得，在波動環境中展現其兼顧收益與價差的潛力，為投資人提供更具彈性的選擇。

安聯投信表示，00984A是一檔希望化被動為主動、將ETF再進化，並同時以主動策略發揮核心投資能力，幫助投資人聚焦台股資本利得與股利雙紅利機會的創新產品。設計上聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 ETF

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