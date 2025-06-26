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保德信全球藍籌ETF熱募中 布局100檔全球一流企業

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

每年產業輪動為市場常態，投資布局若能一次網羅所有產業，更能輪動中捕捉各領域的投資機會，保德信指出，看準這項趨勢，正在募集期間的保德信全球藍籌ETF（009810）將投資觸角遍及全球，網羅美國、歐洲、日本和新興市場共100大市值達50億美元以上、收入與資產有3成在海外市場的全球標竿企業，在資金快速輪動之際更能與市場趨勢同行，且投資涵蓋全球11大產業，各產業輪動時的投資契機不漏接。

根據統計，自2015年來各年度漲幅居冠的產業，以資訊科技5次最多，其次為能源類股3次、醫療類股2次，同期年度漲幅第二強的產業，則是公用事業、通訊服務、原物料、非核心消費各上榜2次，保德信全球藍籌ETF擬任經理人黃相慈表示，009810為了真正網羅處於趨勢上的產業標竿股，除了類股布局涵蓋全球11大產業，同時會綜合考量成分股的全球業務覆蓋度，以及產業代表性、流動性和市值等面向，選出各個產業最具全球地位的成分股。

黃相慈表示，回顧2011年的主流藍籌企業以能源、核心消費為主，隨著AI等科技產業席捲全球，截至2025年第1季底的標普全球100指數的產業配置，資訊科技比重超過4成，第二、三強的金融、醫療保健類股比重也超過1成；若分析前十大持股，有高達5家與資訊科技、通訊服務相關，包括蘋果、微軟、輝達（NVIDIA）、谷歌、博通。除了美國企業，009810布局範圍也網羅了歐洲、日本、新興市場共100大全球標竿企業，全球11大產業皆有布局。

黃相慈也表示，近年全球產業輪動加速，為了能更貼近市場趨勢脈動，009810將會於每年3、6、9、12月進行指數調整，透過一年4次成分股定審機制，更能掌握當下投資趨勢，該ETF發行價格15元，投資人只要透過一檔即可掌握全球趨勢藍籌企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

布局 ETF

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