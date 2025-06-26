006208納收益平準金要改季配息？富邦投信否認！網：不想被配息干擾

市值型ETF掀起「配息頻率」爭議！富邦台50（006208）25日公告，將自7月17日起正式納入「收益平準金」機制。此舉雖有助穩定配息，但也讓市場揣測，是否有可能未來從半年配改為季配？面對疑慮，富邦投信火速回應：「當然沒有」。不過，PTT股版仍炸鍋，不少人喊出「直接跳0050了」。

006208近期出招回應0050，繼24日獲准調降經理費與保管費後，25日再公告將納入平準金。富邦投信強調，這是比照多數新推出市值型ETF設計，有利穩定配息，並非為改成季配埋下伏筆。

事實上，目前多數市值型ETF多採季配或半年配，新推出產品如保德信市值動能50（009803）與聯邦台精彩50（009804）發行時即有平準金，避免除息前夕大量申購導致股息被稀釋，也可提供較穩定的配息體驗。

而006208此次降費、擬分割，再加上平準金機制，被視為一連串優化策略，有利於提升長期投資吸引力。不過市值型ETF龍頭0050仍未納入平準金，配息制度也維持不變，雙雄競爭下一步備受關注。

一派網友質疑方向走偏，怒轟006208失去市值型本色「市值型搞季配是在幹嘛？」、「台灣這些投信水準真的很差」、「選市值型就是不想被配息干擾」。

也有投資人選擇出走，火速轉向元大0050「該換成0050了」、「一直在搞牙膏式更新，還不如直接買GG」、「笑死我今天就出掉了，轉0050」。

不過也有一派認為市場反應過度，呼籲理性看待「官方都說沒打算季配，別自己腦補」、「就只是多個平準金，為什麼要氣成這樣？」、「雞排店賣雞排，喜歡吃的自然會買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。