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00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

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00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

臺灣指數公司26日公告包含復華台灣科技優息（00929）、兆豐電子高息等權（00943）、中信上櫃ESG 30（00928）共三檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自6月26日交易結束後生效（亦即6月27日起生效）。

復華台灣科技優息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，並於指數定期審核生效日（含）起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整，此次40檔成分股中新增及刪除各17檔。

此次新增成分股有仁寶、華碩、美律、創見、義隆、文曄、僑威、日電貿、順達、原相、威剛、碩天、佳必琪、飛捷、矽格、群電、長華*；刪除成分股為億光、京元電子、聯發科、華立、聯陽、晶技、台灣大、智易、日月光投控、遠傳、致伸、豐藝、精成科、台郡、啟碁、樺漢、至上。

兆豐電子高息等權追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數，並於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。此次50檔成分股中新增及刪除各19檔。

新增成分股有仁寶、友達、美律、敦陽科、茂訊、漢科、安勤、凡甲、台勝科、永崴投控、正文、緯軟、中光電、台半、中美晶、茂達、豐藝、立端、翔名；刪除成分股為佳世達、瑞昱、群光、新巨、創見、聯發科、晶技、順達、由田、敦泰、宜鼎、松翰、耕興、久元、台郡、洋基工程、昇佳電子、富鼎、金居。

中信上櫃ESG 30追蹤臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數 ，此次30檔成分股中新增及刪除各1檔，新增成分股為精測；刪除成分股為中光電。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 2357華碩 00943兆豐台灣電子成長高息等權重 00929復華台灣科技優息ETF 00928中信上櫃ESG 30

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