美股漲幅被匯損吃光⋯00757、00830「死魚一條」！網勸快跑免被割

新台幣匯率終場在央行尾盤再度出手作價之下，台幣匯率由26日的最低點29.122升到29.165元作收，較25日升值2.26角，台北外匯交易公司的全日成交量為24.3億美元，也比起25日爆量增加快一倍。

一名網友在PTT發文表示，美股雖然上漲，但受台幣強勢升值影響，持有的美股ETF如00757、00830在台股早盤卻「死魚一條」，讓他感嘆「匯損把漲幅吃光」，並質疑是否該先出場，等匯率止升後再進場佈局。

原PO的疑問圍繞在「台幣升值導致帳面獲利被侵蝕」，對此部分網友贊同他應該暫時觀望，「快跑」、「已經空了」、「不跑等著被割嗎」，甚至有人直言「本來就該跑，股市高檔，台幣升值只是中間段」。

不過另一派網友則持完全相反立場，認為應該趁匯率優勢大買特買，「美股世界最強，現在買等於打九折」、「打折買進頂級公司，還不快撿便宜」、「匯率平均落在30附近，台幣升值是機會不是風險」。有不少人提到定期定額策略，「匯率波動可以忽略」、「長期下來資產漲幅遠大於匯損」、「美股漲一輩子，匯率跌一陣子」。

也有網友提供替代方案，如轉向有匯率避險的ETF如00670L，或乾脆直接買進美股避開台股市場波動。此外，有人指出匯損無可避免，「你買的是美元資產，不論透過什麼平台匯率都會影響」，提醒原PO若無短期資金壓力，應以長線角度看待資產配置。

另有網友嘲諷這類操作心態過於短線思維，「台幣33時搶進，29時殺出，不知在忙什麼」、「高買低賣是投資鐵律嗎？」、「如果匯率真的能預測，你應該早就財富自由了」。

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