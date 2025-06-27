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華碩除息失靈貼息慘跌！網見盤中崩盤喊慘 00929成眾矢之的

聯合新聞網／ 綜合報導
華碩近2日股價波動劇烈。（路透）
華碩近2日股價波動劇烈。（路透）

電腦品牌廠華碩（2357）26日進行除息交易，每股配發現金股利34元，但近期捲入高股息ETF調整成分股議題，造成股價暴漲暴跌。PTT網友分享華碩除息當日暴跌的新聞，並指出，「看大人買在700-745元，今天盤中卻見63X」，估算不少人因搶股息慘遭價差重擊，「算起來吃了一根多了吧…好慘」。

根據媒體報導，華碩26日除息，每股配發現金股利34元，卻未出現預期填息行情，反而盤中一度下探至642元，跌幅達3.6%，相對大盤上漲近百點格外顯眼。先前華碩尾盤曾暴漲至745元，外界質疑與高股息ETF「復華台灣科技優息（00929）」換股操作有關。復華投信澄清表示，24日共有6檔ETF申購華碩，買盤來自市場整體需求，非單一行為導致價格異動。

網友留言群起撻伐高股息ETF操作，「反正投信的錢不是自己的」、「929內線的人賺爛」、「割～韭～菜」。部分人痛批ETF成分股調整前夕暴力拉抬，再搭配除息賣壓形成「套牢陷阱」。也有網友諷刺ETF投資人「為了34元股息賠70元價差」、「漲停買、領股利、賠價差」，稱這是「合法詐騙」、「燃料型ETF在做功德」。

同時也有聲音緩頰，強調「股息比價差重要」、「沒賣就不算賠」、「ETF還是會努力填息」。另有投資人表示「大盤位階太高，今年幾乎所有ETF都貼息」，點出整體市場氛圍或許是除息行情失效的主因。部分人則呼籲金管會調查是否涉及內線交易與異常對敲，但也有人冷回「查無不法就查無不法」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 華碩 股利 PTT ETF 00929復華台灣科技優息ETF

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