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美股原型ETF比一比 這檔如《魷魚遊戲》456號脫穎而出

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國總統川普就任以來幾乎是天天上演「川劇變臉」，每每一發言就衝擊金融市場的表現，市場用《魷魚遊戲》中的關卡，每個關卡都充滿刺激來形容，檢視近一年美股原型ETF漲跌幅表現，統一FANG+（00757）猶如《魷魚遊戲》中456號參賽者般，在激烈的競爭下脫穎而出， 近一年漲幅17.49%， 優於其他美股原型ETF僅個位數的正報酬。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在年度股東會上表示，除了人工智慧，機器人產業將成為公司未來最大的晶片成長動能，25日再度走高，股價大漲逾4%，市值超車微軟，再度躍上全球市值王寶座；即使面臨「川劇變臉」的考驗，輝達卻在一個月內奪回兩次市值王寶座，法人認為， 主要是市場對於其在AI領域領導地位的認可。

輝達之外，Goole近期也推出全新機器人語言模型 Gemini Robotics On-Device，可在無需網路連線的情況下，直接本地運行於機器人設備上，實現離線 AI 控制與任務執行。目前搭載該模型的機器人已成功完成日常任務，如拉開背包拉鍊與摺疊衣物，並能應對工業裝配等複雜場景，展現Google在機器人AI領域的積極布局。

統一投信研究團隊表示，AI、雲端運算與終端裝置技術的持續突破，全球科技業正進入新一波升級與成長的黃金時代。當AI從雲端走向終端裝置，機器人領域與自駕車領域是產業未來的關注重點，成長動能可期。不過，統一投信也提醒，投資市場並非一路平順，透過定期定額投資，會是比較穩健的方式。

根據CMoney統計美股原型ETF今年以來漲跌幅表現，即使面臨如「川劇變臉」般的市場震盪，統一FANG+跌幅僅3.88%，相較第二名富邦NASDAQ（00662）的6.1%，少了近一半跌幅；第三至第五名依序為復華S&P500成長（00924）、元大S&P500（00646）、國泰費城半導體（00830）。

若以近一年的表現來看，00757漲幅達17.49%，表現也優於其他的美股原型ETF僅有個位數報酬的成績；法人強調，00757的表現猶如《魷魚遊戲》中456號參賽者般，在激烈的競爭下依舊脫穎而出，主要關鍵在於採用「平均權重法」配置成分股，讓每支成分股都有發光發熱的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 ETF

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