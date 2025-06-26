國泰投信：AI 需求剛萌芽 00922掛牌以來規模成長七倍

5月台灣工業生產指數與製造業生產指數出爐，分別為120.18及121.41，年增率為22.6%及24%，指數皆創下歷年單月新高，經濟部統計處代理處長黃偉傑認為，主要受惠於AI需求強勁，以及美國高額對等關稅緩衝期，國泰投信強調，台灣企業本身就具競爭力，尤其半導體在世界有領先地位，半導體屬於硬需求，需求剛萌芽還有很大發展空間，台灣地位難以撼動。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇建議，可投資市值型ETF參與大企業成長，00922即是一檔市值型ETF，聚焦市值大、流動性佳、獲利佳的50檔領袖級台股企業，一張約2萬元可入手，相對親民，受到市場青睞，從2023年3月掛牌以來至2025年6月20日，00922規模翻漲超過8倍，受益人數也翻漲約7倍，截至6月20日，00922規模突破新台幣331億元，受益人數超過14.2萬。

00922經理人蘇鼎宇補充，00922落實產業配置，包含4成半導體，電腦及周邊設備約11%，並聚焦各大產業龍頭，晶圓代工台積電（2330）、IC設計大廠聯發科（2454）、鴻海（2317）、華碩（2357）、台達電（2308）、廣達（2382），都是成分股之一，其中鴻海有好消息，經濟部日前核准鴻海投資印度、美國，兩案總投資額超過新台幣680億元，以美國更受關注，川普年初宣布，將打造「星際之門」計畫，在美國建設AI基礎設施，總投資額將達5,000億美元，鴻海在美布局已久，會是這波主要受惠企業之一，有望助益後續AI伺服器出貨大爆發。此外，00922亦有17%金融保險族群，包含金融三巨頭國泰金、富邦金、中信金，尤其近日中信金挾著高息題材，成為近期台股ETF，盤勢現強勁，為00922再添成長動能。

蘇鼎宇進一步分析，00922多檔成分股在6、7月陸續除息，接下來可關注華碩6月26日除息、廣達6月30日除息，聯發科、中華電的除息日則落在7月3日，以及遠傳、台灣大7月9日除息日，有望為00922帶來利多，市場期待下一次息收表現。

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