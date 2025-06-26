中東停火點燃台股多頭動能 這檔主動式ETF規模單日增近7%

美國出面調停帶來轉機，以色列和伊朗宣布停火協議後，全球市場風險偏好迅速回升，台股也不例外，自22,000點穩步上攻，挑戰23,000點大關。投資人對於聯準會可能降息的期待，進一步推升買盤信心，使台股ETF獲得資金挹注。尤其，主動統一台股增長（00981A）最受市場熱烈追捧，單日規模躍增6.89%，居台股原型ETF之冠。

根據CMoney數據顯示，截至2025年6月26日，65檔台股原型ETF中，多數規模攀升，增幅前兩名均由主動型基金包辦：00981A與「群益台灣強棒（00982A）」。其中，主動統一台股增長單日規模增幅6.89%，金額增加約2.04億元，推升總規模至31.62億元；檢視統一投信官網申購買回清單，00981A單日淨申購張數達15,000張，以每單位淨值11.01元計算，資金淨流入約1.65億元。

觀察過去一周績效表現，雖然台股大盤漲跌互見，但主動式ETF整體漲勢頗為亮眼。以規模增幅前五大台股原型ETF來看，00981A近一周股價漲幅達2.04%居冠。主動統一台股增長基金經理人陳釧瑤指出，中東地緣政治風險暫緩，加上市場對降息預期升溫，皆為推動台股向上之關鍵動力；然而，7月對等關稅展延期限將屆，政策風險仍存，短線或有震盪。展望下半年，儘管出口廠商可能受匯率波動影響，但以AI相關產業為核心的企業訂單穩健增長，可望帶動整體營收及獲利。

投資專家指出，主動式ETF憑藉選股靈活度，在台股盤整格局中更易捕捉市場機會，成為投資人配置的首選。以00981A為例，截至6月25日，該基金前五大持股集中於AI供應鏈龍頭，包括台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、貿聯-KY（3665）與健策（3653），充分反映其聚焦高成長產業的策略布局。 近一日規模增幅前五大台股原型ETF。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。