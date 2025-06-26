輝達股價創高 這幾檔含「輝」ETF 領跑大盤

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）25日股價再度創下歷史新高，強勢回歸全球企業「市值王」寶座，展現AI霸主地位。受惠輝達股價創高，台股掛牌的多檔「含輝」海外ETF近期同步走強，其中以追蹤費半指數的海外ETF漲勢最驚人。法人看好AI供應鏈將持續受益，相關ETF可望持續受惠。

根據統計，自4月對等關稅政策低點以來，16檔台灣市場掛牌的「含輝」海外ETF，至今皆有10%至40%不等的反彈幅度，其中以追蹤費半指數的國泰費城半導體（00830）表現最為亮眼，漲幅達41.74%；緊追在後的兆豐洲際半導體（00911）也有38.77%的漲勢。

此外，元大全球AI（00762）、富邦未來車（00895）與統一FANG+（00757）、國泰智能電動車（00893）與中信美國創新科技（009801）等多檔聚焦AI應用、晶片與科技創新的ETF，漲幅皆逼近三成，凸顯市場資金高度青睞具備AI題材與輝達概念的ETF。

中國信託投信基金經理人王建武表示，輝達目前為009801最大成分股，佔比高達15.73%；而輝達近期受惠AI伺服器晶片GB200備貨需求推升，加上AI導入擴大至車用、機器人與邊緣運算等應用，產業動能強勁。日前特斯拉（Tesla）正式啟動市場期待已久的機器人計程車Robotaxi服務，同樣使用輝達的AI晶片，這也將進一步帶動整體AI產業鏈的成長動能，可望為含有輝達成分的ETF注入新一波投資契機。 含輝ETF關稅戰低點以來表現。(資料來源：CMoney)

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