首檔獲准納入比特幣ETF基金戰略配置 富邦推出多重資產基金

美國總統川普6月22日宣布對伊朗核設施成功射擊，不確定性再度壟罩全球金融市場，單一資產的投資風險不容小覷，多重資產搭配動態策略已成為穩健投資的新共識。在多變的市況下，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對，富邦投信即將於8月4日推出富邦雙核心戰略多重資產基金將積極協助投資人將風險轉化為動能。

川普重返白宮後，美國政策走向充滿不確定，加上地緣政治風險升高與通膨壓力未歇，投資環境不再單純依賴美元資產為避風港，資產配置思維亟需轉型。富邦雙核心戰略多重資產基金擬任經理人陳臻怡表示，該基金同時納入「企業獲利驅動」與「地緣風險驅動」兩大核心配置邏輯，並導入富邦投信獨創GTS全球動盪訊號，從全球新聞、立法行動、政策變化等非傳統金融因子中擷取訊號，進行政經風險的量化監控與配置的動態調整，以及投資組合波動率控管，追求低波動及長期回報。

富邦投信表示，國際金融市場近期劇烈震盪，地緣政治風險與對美元信心動搖，使得黃金與比特幣價格雙雙走高，成為資金避險與資產保值的雙重首選。尤其金管會於2025年2月24日正式公告虛擬資產ETF投資規範，使得納入比特幣ETF成為合規可行的創新作法。富邦雙核心戰略多重資產基金結合傳統資產，如趨勢產業股票、投資等級債、公債、REITs，更善用「黃金ETF及比特幣ETF」積極分散國家、產業造成的震盪。

富邦投信認為，富邦雙核心戰略多重資產基強調攻守兼備與收益，對於希望抗震、追求資產長期保成長機會現金流的投資人而言，或許是一項值得關注的布局選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。